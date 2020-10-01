«Это был качественный скачок»: как военные реформы Ивана Грозного способствовали созданию российской армии

470 лет назад в Русском государстве указом царя Ивана IV были созданы стрелецкие войска. По мнению историков, это решение стало важным шагом на пути к созданию в России регулярной армии. Эксперты отмечают, что реформы Ивана Грозного позволили серьёзно укрепить обороноспособность государства и привели к ряду крупных военных побед и территориальных приобретений.

1 октября 1550 года Иван Грозный издал «Царский приговор об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Этим документом он впервые в истории России создал войско, имевшее признаки регулярной армии. С 2006 года в ознаменование этого события 1 октября отмечается как день Сухопутных войск России.

От дружинников до стрельцов

Как отмечают эксперты, история отечественных вооружённых сил восходит к средним векам, когда в княжествах могли существовать небольшие дружины и собираемое от случая к случаю ополчение.

«Позже стало формироваться поместное войско. Однако к середине XVI века даже оно не могло ответить на все вызовы времени. Поэтому при Иване IV потребность в военных реформах стала острой», — рассказал RT действительный член Академии военных наук РФ Андрей Кошкин.

По его словам, Русское государство нуждалось в войсках, которые бы постоянно несли службу, а также имели хорошо продуманную систему комплектования и управления. Иван IV взялся решить эту задачу.

Также по теме «Создание регулярной армии»: какую роль в истории России сыграло введение рекрутского набора 315 лет назад Пётр I своим указом ввёл воинскую повинность для всех сословий России, включая крестьянство. Историки отмечают, что...

«Огромным шагом в развитии отечественных вооружённых сил стало создание царём Иваном IV стрелецких подразделений. Мы не можем точно назвать день их появления, данный процесс проистекал около 1550 года. Стрелецкое войско было поделено на имевшие стандартную численность подразделения, активно использовало огнестрельное оружие, имело чёткую систему управления и жалование», — отметил Кошкин.

В «Царском приговоре об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей» описывалась система комплектования и снабжения постоянно действующего войска в Москве и близлежащих населённых пунктах.

«Решение было продиктовано насущной необходимостью, связанной с внешними войнами. Похожие процессы протекали не только у нас, но и в других странах», — заявил в беседе с RT военный историк Борис Юлин.

«Шаг к созданию регулярной армии»

По словам Андрея Кошкина, то, что создал Иван IV, ещё не было регулярной армией в современном понимании, но уже напоминало её: «Данное войско действовало как в мирное, так и в военное время, чётко понимало, за счёт чего оно будет снабжаться. Решение царя стало настоящим прорывом».

Эксперт отметил, что благодаря действиям Ивана IV в Русском государстве начали оформляться как отдельные рода войск пехота и артиллерия.

«Введение регулярных элементов в русское войско являлось частью более масштабных реформ, охвативших различные сферы жизни государства. Что касается конкретно стрелецких частей, то они выполняли не только сугубо армейские, но и полицейские функции, а также оберегали покой государей», — рассказал RT советник ректора МПГУ Евгений Спицын.

Фрагмент картины В. Васнецова «Царь Иван Грозный»

Он подчеркнул, что некоторые аспекты деятельности стрельцов существенно отличались от наших представлений о регулярной армии. В частности, по словам эксперта, в свободное от службы время стрельцы занимались промыслом и ремёслами.

По словам Бориса Юлина, военные реформы Ивана IV были также примечательны переходом к более активному, чем ранее, использованию личного огнестрельного оружия.

«Это был качественный скачок, так как наши войска смогли нормально применять огненный бой. Боевая мощь армии сильно возросла во многом в связи с тем, что были выработаны новые формы применения огнестрельного оружия», — заявил эксперт.

Картина В. Васнецова «Стрельцы»

Как отметил Андрей Кошкин, военные реформы Ивана Грозного способствовали укреплению обороноспособности Русского государства. Это в итоге привело к разгрому крымско-турецких войск в битве при Молодях, присоединению Казани и Астрахани и победам на первоначальном этапе Ливонской войны.

По словам научного директора Российского военно-исторического общества Михаила Мягкова, особую роль среди реформ Ивана Грозного сыграло именно создание стрелецкого войска, имевшее далеко идущие исторические последствия.

«Это был огромный шаг к созданию регулярной армии. Стрельцы имели унифицированное обмундирование, были хорошо вооружены по тому времени. Имели на вооружении как пищали, так и бердыши. Каждый полк имел свою нумерацию. Система была так хорошо продумана, что просуществовала до конца XVII века», — подчеркнул Мягков.

По словам историков, к тому, что сегодня принято называть регулярной армией, пришёл уже Пётр I. Он пришёл к рекрутской системе, при которой солдата призывают на военную службу, и дальше он служит, не занимаясь хозяйственными делами.

Портрет Петра Первого на коне, написанный французским художником испанского происхождения Луи (Людовиком) Караваком (1684—1754) в 1718 году

РИА Новости

По словам Андрея Кошкина, реформы Ивана IV и Петра I стали основой для тех побед, которые русская армия одерживали в конце XVIII — начале XIX столетий.

«Мы должны помнить и ценить то, что именно Сухопутные войска стали в своё время гарантом суверенитета России. Именно благодаря их победам нашим предкам удалось сохранить и развить государственность», — подытожил специалист.