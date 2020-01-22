Собиратель земель русских: почему фигура Ивана III столетиями была недооценена потомками

580 лет назад родился великий князь Московский, государь Всея Руси Иван III. Историки называют его одним из наиболее недооценённых в истории русских правителей. Он освободил от ордынского ига и объединил разрозненные земли Руси, предопределив превращение Москвы в центр могущественного суверенного государства. Великий князь также внедрил на Руси унифицированную правовую систему, сформировал боеспособную армию и создал условия для массового капитального строительства. Именно во времена Ивана III в документах стало широко использоваться наименование Россия, а двуглавый орёл появился на государственной печати. Тем не менее, в истории Иван III находится в тени своего прадеда Дмитрия Донского и внука Ивана Грозного. Об эпохальных свершениях создателя централизованного Русского государства и причинах их исторической недооценки — в материале RT.

Будущий государь всея Руси Иван III родился в семье великого московского князя Василия II и великой княгини Марии Ярославны 22 января 1440 года. Его старший брат Юрий умер в раннем детстве, поэтому Иван уже в младенчестве стал основным претендентом на титул великого князя. По мнению историков, характер будущего правителя в значительной степени был определён теми испытаниями, которые он пережил в детстве, когда его отец вёл отчаянную борьбу с Галич-Мерским княжеским домом и ордынцами.

Путь к власти

Иван и его младшие братья дожили до совершеннолетия буквально чудом. Вскоре после того, как их отец Василий II стал великим князем, против него восстала коалиция удельных князей во главе с его дядей — князем галицким и звенигородским Юрием Дмитриевичем (которого относят к Галич-Мерскому дому). Борьба шла с переменным успехом. В общей сложности Юрию Дмитриевичу и его детям удалось как минимум четыре раза свергнуть Василия II с престола, и каждый раз он при помощи военной силы или дипломатии возвращал себе власть.

В 1445 году небольшой русский отряд под командованием Василия II был разбит войском татар под Суздалем. Сам великий князь попал в плен. В Москве, ожидавшей вражеского нападения, в это же время произошёл сильный пожар.

В результате неких договорённостей, о которых историкам достоверно не известно, ордынцы освободили Василия II. Он вернулся в Москву. Ситуация в столице была тяжёлой, народ роптал из-за последствий пожара и суровой зимы. А Дмитрий Шемяка, сын уже умершего к этому времени князя Юрия Дмитриевича, распускал слухи о якобы огромном выкупе, который посулил за свою свободу великий князь. В феврале 1446 года Василий II был схвачен заговорщиками в Троице-Сергиевой лавре и доставлен Дмитрию Шемяке. Однако сторонники законного великого князя успели спасти 6-летнего Ивана и его 5-летнего брата, сопровождавших отца во время визита в лавру, в то время как остальная семья оставалась в Москве.

Дмитрий Шемяка потчует малолетних Ивана и Юрия в Москве, с помощью Ионы заманив их в город

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Вскоре после захвата в плен Василий II был ослеплён, из-за чего впоследствии получил прозвище Тёмный. При посредничестве и под личные гарантии безопасности со стороны епископа рязанского Ионы мятежники смогли добиться того, чтобы укрывавшие княжичей бояре согласились отпустить их к пленённому отцу — Дмитрий хотел утопить детей Василия, но Иона не дал ему этого сделать. Под давлением бояр Шемяка предоставил ослеплённому Василию удел в далёкой Вологде и отпустил его туда вместе с сыновьями.

Но вместо Вологды Василий II отправился в Тверь. Он договорился о союзе с тверским князем Борисом и обручил с его дочерью Ивана. Василий начал успешную войну против Шемяки и в феврале 1447 года вернул себе престол, на котором оставался вплоть до самой смерти 27 марта 1462 года.

После его кончины Иван стал новым великим князем. Когда он был ещё подростком, отец оставлял его во главе дозорного отряда во Владимире. Позднее старший сын великого князя командовал войском во время успешного похода на устюжскую крепость Кокшенгу и операциями против вторгшихся в русские земли ордынцев.

Подъём Москвы

Взошедшему на престол Ивану III испытаний, подобных отцовским, переживать не пришлось.

«В течение ещё лет пяти после восшествия на московский престол Иван, насколько можно судить по скудным источникам, не ставил перед собой тех крупных исторических задач, которыми позднее будет прославлено его время. Подобно юному Петру Великому, он присматривался к окружающему миру, изучал его и намечал точки приложения своих сил. В эти годы Иван вёл неприметную, но необходимую работу по укреплению войска, совершенствованию механизмов управления», — пишет в своей книге «Иван III» историк Николай Борисов.

В 1463 году Иван III начал проводить задуманные ещё его отцом реформы по установлению абсолютного контроля над Ярославским княжеством. К 1471 году оно полностью утратило самостоятельность.

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В 1467 году при не выясненных обстоятельствах умерла жена Ивана — Мария Борисовна. Ей было всего около 25 лет. По слухам, она могла быть отравлена. Однако кому нужна была смерть далёкой от политики молодой женщины — непонятно. У неё остался сын, известный в дальнейшем под именем Иван Иванович Молодой.

«Во второй половине 60-х годов XV века Иван III определяет первоочередную задачу своей внешней политики: обеспечение безопасности восточной границы путем установления политического контроля над Казанским ханством. Война с Казанью 1467—1469 годов окончилась в целом успешно для москвичей», — пишет Николай Борисов.

В результате войны Казань надолго прекратила набеги на земли Московского княжества. Однако проблемы с ресурсами, которые Иван III ощутил в ходе боевых действий, судя по всему, натолкнули его на мысль о необходимости дальнейшей централизации русских земель.

В 1471 году Иван III совершил удачный поход на Новгород, заставив его выплатить контрибуцию и гарантировать отказ от сепаратных связей с Литвой. Но несколько лет спустя вокруг полномочий великого князя в Новгороде снова разгорелся спор. Часть горожан были настроены на войну, однако когда боевые действия стали реальной перспективой, новгородцы ощутили всю шаткость своего положения и вернулись к переговорам, по итогам которых в 1477—1478 годах Новгород отказался от вечевого самоуправления и признал полную власть Ивана III.

Лебедев Клавдий Васильевич. «Марфа Посадница. Уничтожение новгородского веча»

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В тот же период, в 1474 году, свои земли передали в казну и стали служилой знатью ростовские князья.

В связи с направленной на централизацию государства деятельностью Ивана III в историографии часто называют собирателем земель русских.

Субъект мировой политики

Вскоре после смерти первой жены Иван III задумался о повторном браке. В 1469 году римский папа Павел II выдвинул идею о женитьбе московского князя на византийской принцессе Софье Палеолог — племяннице последнего императора Византии Константина XI и дочери деспота Мореи (полуострова Пелопоннес) Фомы. После падения Византийской империи Фома с семьёй бежал в Рим и жил при папском дворе. По замыслу руководства католической церкви, брак овдовевшего православного князя с воспитанной в Риме принцессой должен был склонить Москву к унии.

Переговоры об условиях брака затянулись. В итоге Иван и Софья обвенчались в Москве только 22 ноября 1472 года. Вопреки ожиданиям Рима, жена не стала склонять князя к унии, а, напротив, поддержала его в борьбе за независимость Москвы от любого внешнего влияния.

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В 1470-е годы у Москвы появились две новые точки внешнеполитического напряжения. Примерно в это время Иван III перестал выплачивать дань Большой Орде. Кроме того, великий князь московский обострил отношения с соседней Литвой.

«Иван III заявил о претензиях на земли Рюриковичей, находившиеся в то время под властью Великого княжества Литовского, но заселённые славянами», — рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

В 1480 году над Москвой нависла серьёзная угроза. Власти Большой Орды договорились о союзе с литовским великим князем Казимиром. Через территорию Литвы к границам Московского княжества двинулись ордынские войска. В это же время против Ивана III взбунтовались его младшие братья, недовольные ограничением своих прав.

Ордынское войско остановилось на пограничной реке Угре. Великий князь оставил с войсками Ивана Молодого, а сам вывез из Москвы Софью с младшими детьми и провёл успешные переговоры с братьями, которые согласились его поддержать. Вернувшись на Угру, Иван III попытался договориться с ханом Ахматом, однако тот стал выдвигать унизительные требования, и великий князь решил принять бой.

Когда Угра замёрзла, он отвёл войска с берега на более удобные для обороны позиции. Однако дальше нескольких стычек дело не пошло. Ханское войско оказалось не готово к зимней войне, а литовцы не прислали помощь. Поэтому ордынцы двинулись назад, разграбив попутно литовские земли. Иван III малой кровью одержал победу и навсегда избавил Русское государство от необходимости платить дань Орде.

Сражение на реке Угре, положившее конец ордынскому игу. Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI век

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«События 1480 года стали моментом обретения Россией независимости и государственного суверенитета. Сегодня ряд историков считают, что именно к одной из дат, связанных со стоянием на реке Угре, можно приурочить празднование дня независимости России», — заявил в интервью RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

На фоне конфликта с Большой Ордой отношения Руси с Литвой накалились до предела. Целый ряд православных бояр покинули Великое княжество Литовское и перешли под власть Ивана III. При этом Иван III заключил союз с Крымом, который в опасные для Москвы моменты совершал набеги на литовские границы.

«Всего при Иване III, если не считать пограничных стычек, произошло три войны Москвы с Литвой: две объявленные и одна необъявленная. Для Москвы все три были успешны. Литва потеряла примерно треть подконтрольных ей территорий. При этом, если в Литве всё ещё царили классические средневековые порядки, то Иван III смог выстроить эффективную систему управления государством», — отметил Вадим Волобуев.

По словам Сергея Перевезенцева, инициированные Иваном III реформы имели всеобъемлющий характер.

«Он впервые в истории получил титул государя. С его подачи произошёл мощный культурный прорыв — на базе местных традиций в симбиозе с европейским и восточным влиянием возникла новая русская культура. При Иване III на Руси впервые был сделан полный перевод Библии. Благодаря его усилиям возникла современная и эффективная, по меркам конца XV века, армия. В это же время на Руси началось производство обожженного кирпича, позволившего перейти к массовому капитальному строительству», — рассказал историк.

В конце XV столетия Иван III продолжил политику «собирания земель». Под контролем Москвы оказались уделы его братьев, Тверь и Рязань. Частичную независимость сохранил Псков, однако он был верным союзником великого князя.

В 1497 году Иван III ввёл во всех русских землях единый Судебник, позволивший полностью унифицировать законодательство во всём государстве. На великокняжеской печати впервые появился двуглавый орёл, ставший впоследствии многовековым гербом России.

Государственная печать Ивана III

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В последние годы жизни Ивана III развернулась жестокая борьба за власть между его наследниками. С одной стороны в ней участвовал сын умершего при не выясненных обстоятельствах Ивана Молодого Дмитрий и его мать Елена, с другой — великая княгиня Софья и её сын Василий. Иван III сначала склонялся на сторону Дмитрия, однако затем внук попал в опалу. Государь объявил соправителем и наследником Василия. 27 октября 1505 года Иван III умер.

«Иван III — фактически создатель современного Российского государства. При нём Россия заявила о себе как суверенный субъект мировой политики. Сам термин «Росия» (поначалу с одной «с». — RT) был введён в официальный оборот при Иване III. В то же самое время Москва осознала себя наследником Византийской империи и защитником Православия. Иван III поставил стратегическую задачу по собиранию всех земель Руси в единое государство, на реализацию которой ушли столетия. Это величайшая фигура, но, к сожалению, по воле случая недооценённая потомками. Куликовская битва затмила более важное стояние на Угре просто потому, что там не было столько активных боевых действий. А Иван Грозный приковал к себе внимание мировой общественности своим ярким личным поведением и оставил деда в тени, хотя тот достоин не меньшего уважения», — подытожил Сергей Перевезенцев.