«Создавая основу будущей России»: какой вклад в отечественную историю внёс Василий III

540 лет назад родился государь и великий князь всея Руси Василий III — сын Ивана III и отец Ивана Грозного. Он проводил политику централизации и объединения русских земель, вернул Смоленск, активно занимался градостроением и укреплял самодержавие. Однако в истории оказался в тени великих родственников. Учёные отмечают, что Василий III содействовал укреплению российской государственности и не допустил религиозных войн.

Василий III — сын великого князя Московского Ивана III и отец первого русского царя Ивана Грозного родился 25 марта 1479 года в Москве. При рождении его шансы на великокняжеский престол казались невелики, так как новым главой государства должен был стать старший сын Ивана III — Иван Иванович Молодой. Но судьба распорядилась иначе.

Борьба за престол

«Детям Ивана III было заведомо сложно сравниться со своим отцом. Тот был мощной политической фигурой, добившейся независимости Руси от Орды», — рассказал в интервью RT профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Сергей Перевезенцев.

Первой женой Ивана III была тверская княжна Мария Борисовна. В 1458 году у них родился первенец — Иван Иванович, получивший затем прозвище Молодой. Девять лет спустя Мария умерла. По слухам, она была отравлена. Князю в это время было 37 лет, и он решил жениться снова. Иван III остановил свой выбор на воспитывавшейся в Риме племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Ватикан планировал при помощи греческой принцессы, считавшейся сторонницей Флорентийской унии, нарастить влияние католицизма на Руси. Но Софья, покинув Рим, вернулась к православной вере предков. В браке с Иваном III у неё родились 12 детей. Старшим среди сыновей оказался Василий.

Елена Волошанка и София Палеолог

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По одним данным в 1470 году, по другим — в 1477 году Иван III объявил сына от первого брака соправителем и стал оставлять его руководить Москвой во время своих военных походов. В 1483 году Иван Молодой вступил в брак с дочерью молдавского господаря Стефана III Еленой, которую на Руси прозвали Волошанкой. У них родился сын Дмитрий. Через два года после свадьбы Иван Молодой был провозглашён князем Тверским. Однако в 1490 году Иван заболел «ломотой в ногах» и быстро умер. Согласно некоторым предположениям, его могла отравить Софья, расчищавшая дорогу к престолу своим детям, однако это ничем не подтверждено.

«Вокруг трона развернулась жестокая борьба, — рассказал Сергей Перевезенцев. — На политическую ситуацию того времени ощутимое влияние оказало распространение на Руси ереси жидовствующих. Считается, что Елена Волошанка была одной из сторонниц данной секты».

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В то время московская знать разделилась на две партии: представители одной видели будущим великим князем Дмитрия и группировались вокруг Елены Волошанки, сторонники другой ставили на сына Софьи — Василия.

По словам эксперта, распространение ереси было связано с тем, что 1492 год по старому христианскому исчислению считался 7000-м от сотворения мира. Ходили слухи о приближении конца света, однако никаких признаков апокалипсиса заметно не было.

На духовных метаниях народа сыграли сторонники иудейского летоисчисления, согласно которому в это время только начиналось шестое тысячелетие существования мира. В дальнейшем они сформировали секту, подвергающую жёсткой критике основы христианского вероучения и православную церковь. Сторонников ереси оказалось много среди богатых и влиятельных жителей Новгорода и Москвы. Их тайно поддерживали часть чиновников и духовенства. Лидером секты в Москве стал думный дьяк (чиновник, ведавший делопроизводством Боярской думы) Фёдор Курицын, который, как считается, и привлёк на свою сторону Елену Волошанку.

В 1497 году представителей окружения Василия и Софьи уличили в подготовке заговора с целью убийства Дмитрия и захвата государственной казны. Софья оказалась в опале у собственного мужа, а Василий — под домашним арестом. А в начале 1498 года Иван III сделал своего внука Дмитрия официальным соправителем. Это время стало периодом наивысшего могущества сторонников ереси жидовствующих.

Разгром и казнь представителей секты ереси жидовствующих в 1503—1505 годах

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Что произошло дальше, историки достоверно не знают. Судя по последствиям, партия Софьи и Василия, а также представители церковного руководства смогли убедить Ивана III в том, что ересь несёт угрозу государству. Поэтому в 1499 году Василий стал псковским посадником, а ещё через год отец провозгласил его великим князем всея Руси. В 1502 году Иван III запретил именовать Дмитрия великим князем и отправил его вместе с матерью Еленой под стражу. На следующий год была полностью разгромлена секта жидовствующих. Елена и Дмитрий умерли в тюрьме.

Две жены

В 1503 году скончалась Софья. После её смерти Иван III сильно заболел. Жену он пережил всего на два года. Так Василий стал единоличным правителем Русского государства.

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«Василий III, судя по всему, эффективно сыграл на противоречиях между сторонниками ереси и её противниками. Прекращение духовного противоборства на Руси стало его победой. История не терпит сослагательного наклонения, но если бы ересь сохранилась, то могли бы возникнуть проблемы даже с самим существованием независимого Русского государства. Примерно в то же самое время раскол католической церкви погрузил Европу на столетие в кровопролитные войны, унёсшие сотни тысяч жизней. В аналогичной ситуации единое суверенное Русское государство могло бы не сохраниться», — подчеркнул Сергей Перевезенцев.

Невесту Василию начал искать ещё его отец — сначала среди европейских принцесс, а затем среди знатных соотечественниц. Ко двору пригласили сотни девиц, из которых в жёны князю выбрали Соломонию из боярского рода Сабуровых.

В 1505 году Василий и Соломония заключили брак, в котором прожили двадцать лет. Однако за эти годы жена так и не родила великому князю наследника, и это ставило под угрозу преемственность власти в стране. В 1525 году Василий III, посовещавшись с боярской думой, принял решение о разводе. Соломонию отправили в монастырь. В Москве ходили слухи о том, что уже после пострига в московском Богородице-Рождественском монастыре она якобы родила сына по имени Георгий. Согласно легенде, мальчик стал знаменитым разбойником Кудеяром, однако никаких прямых подтверждений эта версия не нашла.

Уже в 1526 году Василий III женился снова, теперь — на дочери литовского князя Василия Глинского Елене.

Изображение Василия III в Царском титулярнике

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«На второй брак великого князя многие смотрели косо. И из-за развода, и из-за того, что Василий в угоду молодой жене сбрил бороду, что на Руси считалось неестественным поступком», — рассказал Сергей Перевезенцев.

У Василия и Елены родились двое сыновей: Иван (будущий царь Иван Грозный) и Юрий (князь Углицкий).

Собиратель земель русских

Василий III был сторонником абсолютной власти великого князя и продолжил политику собирания русских земель, начатую его отцом Иваном III. В 1510 году по решению вече Псковская республика вошла в состав Русского государства. В 1517 году Василий III по обвинению в сепаратных переговорах с крымским ханом взял под стражу рязанского князя Ивана Ивановича и присоединил его удел к своим землям. В дальнейшем были включены в состав Русского государства Стародубское и Новгород-Северское княжества.

В 1507—1508 и 1512—1522 годах Василий III провёл две успешные войны против Великого княжества Литовского и Польского королевства, приведших к воссоединению с Россией пограничных земель, ранее захваченных литовцами. «Великой победой стало возвращение России Смоленска», — подчеркнул Сергей Перевезенцев.

Крымский поход 1521 г. Лицевой летописный свод

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В начале XVI века испортились отношения Москвы с Крымским ханством. В 1521 году представители Крыма организовали свержение в Казани дружественного русским хана Шах-Али. Вскоре после этого крымский хан Мехмед Гирей во главе войска численностью от 30 до 100 тыс. человек совершил набег на Русь. Татары победили русские войска в битве на Оке, но были разбиты под Рязанью благодаря грамотным действиям местных артиллеристов. В дальнейшем на южных рубежах Русского государства началось массовое возведение укреплений. В 1523—1524 годах войска Василия III совершили два успешных похода в Казанское ханство, а в 1527-м разгромили крымские войска на реке Осётр.

Эпоху Василия III историки называют временем активного строительства. Именно при нём были возведены здания, считающиеся сегодня архитектурными шедеврами, — например, Архангельский собор в Москве и церковь Вознесения в Коломенском. Массово основывались новые крепости и поселения, а вокруг ранее существовавших городов возводились фортификационные сооружения.

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3 декабря 1533 года Василий III скончался от заражения крови из-за образовавшегося у него нарыва. Перед смертью он попросил бояр и митрополита Даниила признать наследником его старшего сына — Ивана Васильевича.

«При Василии III Русское государство переживало экономический расцвет, хотя во многом это было отсроченным эффектом реформ, проведённых ещё его отцом — Иваном III», — рассказал в беседе с RT кандидат исторических наук, доцент МГПУ, писатель Игорь Андреев.

Кроме того, по словам эксперта, во время правления Василия III завершилось объединение ядра великорусских земель вокруг Москвы.

«Отец и сын Василия — Иван III и Иван IV — были настолько яркими личностями, что затмили его самого, однако Василий всё равно оставил серьёзный след в истории. Его эпоха — это время выработки идеологем, ставших базовыми не только для Русского государства, но и для Российской империи. Они создавали основу будущей России», — подытожил Сергей Перевезенцев.