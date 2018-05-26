Источник: реставрация повреждённой картины Репина займёт не менее года

На реставрацию картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» потребуется больше года, заявил источник, близкий к Третьяковской галерее.

«В ближайший год точно не увидим (картину. — RT). Думаю, больше всего времени займёт как раз вопрос того, как её защитить. Стекло надо будет заказывать. А это дорого и долго», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, в понедельник, 28 мая, состоится расширенный реставрационный совет, на котором будет обсуждаться методика работ, финансирование, сроки и другие вопросы.

Ранее сообщалось, что ущерб от повреждения полотна оценивается более чем в полмиллиона рублей.

29 мая суд рассмотрит вопрос об аресте жителя Воронежа, который повредил картину.