Источник: реставрация повреждённой картины Репина займёт не менее года
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- © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
«В ближайший год точно не увидим (картину. — RT). Думаю, больше всего времени займёт как раз вопрос того, как её защитить. Стекло надо будет заказывать. А это дорого и долго», — сказал он в беседе с kp.ru.
По его словам, в понедельник, 28 мая, состоится расширенный реставрационный совет, на котором будет обсуждаться методика работ, финансирование, сроки и другие вопросы.
Ранее сообщалось, что ущерб от повреждения полотна оценивается более чем в полмиллиона рублей.
29 мая суд рассмотрит вопрос об аресте жителя Воронежа, который повредил картину.