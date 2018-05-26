Ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей

Ущерб от повреждения картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее превышает 0,5 млн рублей, говорится в постановлении судьи.

«Согласно представленным в суд материалам ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тыс. рублей», — цитирует РИА Новости судью.

Как отмечается, суд отложил до 29 мая рассмотрение вопроса об аресте жителя Воронежа Игоря Подпорина, который повредил полотно.

Ранее злоумышленник заявил, что специально приехал посмотреть на картину, а перед этим выпил водки.

Реставратор Юрий Ланглебен рассказал RT, сколько времени может потребоваться на восстановление полотна.