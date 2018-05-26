Повредивший картину в Третьяковке вандал объяснил свои действия влиянием водки

Злоумышленник, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в Москве, заявил, что специально приехал посмотреть на неё, а перед этим выпил водки.

«Приехал посмотреть на неё, в восемь вечера зашёл в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чё-то», — сказал он в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД России.

Он отметил, что осознаёт тяжесть своего поступка.

Ранее сообщалось, что картину повредил 37-летний житель Воронежской области. Отмечалось, что он повредил картину «из-за недостоверности изображённых на полотне исторических фактов».