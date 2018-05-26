Повредивший картину в Третьяковке вандал объяснил свои действия влиянием водки

Короткая ссылка
Злоумышленник, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее в Москве, заявил, что специально приехал посмотреть на неё, а перед этим выпил водки.
Повредивший картину в Третьяковке вандал объяснил свои действия влиянием водки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look

«Приехал посмотреть на неё, в восемь вечера зашёл в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чё-то», — сказал он в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД России.

Он отметил, что осознаёт тяжесть своего поступка.

Ранее сообщалось, что картину повредил 37-летний житель Воронежской области. Отмечалось, что он повредил картину «из-за недостоверности изображённых на полотне исторических фактов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить