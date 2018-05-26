Повредивший картину в Третьяковке вандал объяснил свои действия влиянием водки
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- © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
«Приехал посмотреть на неё, в восемь вечера зашёл в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чё-то», — сказал он в ходе допроса, видео которого опубликовало МВД России.
Он отметил, что осознаёт тяжесть своего поступка.
Ранее сообщалось, что картину повредил 37-летний житель Воронежской области. Отмечалось, что он повредил картину «из-за недостоверности изображённых на полотне исторических фактов».