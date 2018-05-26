В МВД рассказали о личности повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван»

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Злоумышленник, который повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, приехал в Москву из Воронежской области.
В МВД рассказали о личности повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван»
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«Задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображённых на полотне исторических фактов», — приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Он отметил, что мужчина приехал в Москву из Воронежской области и находился в столице без регистрации.

Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что вандал нанёс картине серьёзные повреждения.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» изображает легендарный эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он, согласно одной из версий, нанёс смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.

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