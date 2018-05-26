Вандал нанёс серьёзные повреждения картине «Иван Грозный и его сын Иван»

Вандал нанёс серьёзные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван», сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи. Накануне вечером злоумышленник, пришедший в музей, нанёс по защитному стеклу полотна удары столбиком ограждения.

«Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не пострадали», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 25 мая около 21 часа мужчина разбил столбиком ограждения защитное стекло полотна. Он был задержан полицией.

Картина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») была написана Ильёй Репиным в 1885 году. Полотно изображает легендарный эпизод из жизни царя, когда он, согласно одной из версий, в припадке гнева нанёс смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.