В Третьяковке мужчина повредил картину столбиком ограждения
«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно … Мужчина задержан, — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Отмечается, что инцидент произошёл 25 мая около 21 часа. Название картины не уточняется.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».
Ранее в США повредили автопортрет художника Пабло Пикассо стоимостью $70 млн.