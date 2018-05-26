В Третьяковке мужчина повредил картину столбиком ограждения

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В Третьяковской галерее мужчина повредил столбиком ограждения картину, он задержан.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно … Мужчина задержан, — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что инцидент произошёл 25 мая около 21 часа. Название картины не уточняется.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

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