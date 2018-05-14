В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

Короткая ссылка
В Соединённых Штатах в преддверии аукциона был повреждён автопортрет испанского художника Пабло Пикассо «Моряк» стоимостью $70 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что портрет должен был быть выставлен на торгах аукционного дома Christie’s.

Владельцем шедевра, как сообщается, является известный американский миллиардер Стив Уинн.

Как уточняет агентство, полотно будет отправлено на реставрацию. Каким именно образом оно было повреждено — не уточняется.

В марте стало известно, что картина Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария Тереза Вальтер)» была продана на торгах аукционного дома Sotheby’s за £49,8 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных