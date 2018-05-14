В США повредили автопортрет Пикассо стоимостью $70 млн

В Соединённых Штатах в преддверии аукциона был повреждён автопортрет испанского художника Пабло Пикассо «Моряк» стоимостью $70 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что портрет должен был быть выставлен на торгах аукционного дома Christie’s.

Владельцем шедевра, как сообщается, является известный американский миллиардер Стив Уинн.

Как уточняет агентство, полотно будет отправлено на реставрацию. Каким именно образом оно было повреждено — не уточняется.

В марте стало известно, что картина Пикассо «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария Тереза Вальтер)» была продана на торгах аукционного дома Sotheby’s за £49,8 млн.