Lamborghini Huracan Папы Римского был продан на аукционе в Монако за €715 тысяч

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Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тыс. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористической организации «Исламское государство»*.

В марте стало известно, что автомобиль Ferrari французского певца Джонни Холлидея продали на аукционе во Франции за €240 тыс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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