Lamborghini Huracan Папы Римского был продан на аукционе в Монако за €715 тысяч

Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан на торгах аукционного дома Sotheby's в Монако за €715 тыс. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что полученные в результате продажи автомобиля средства будут переданы на благотворительные цели, в частности, на помощь христианским беженцам, которые были вынуждены покинуть Ирак из-за действий террористической организации «Исламское государство»*.

Venduta all'asta per 715 mila euro la #Lamborghini bianca che era stata donata a @Pontifex_ithttps://t.co/MrTsvHBwXd — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 12 мая 2018 г.

В марте стало известно, что автомобиль Ferrari французского певца Джонни Холлидея продали на аукционе во Франции за €240 тыс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.