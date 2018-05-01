Открытка от Джека-потрошителя продана на торгах в Великобритании за £22 тысячи

Открытка, предположительно отправленная серийным убийцей Джеком-потрошителем в полицейский участок, продана на торгах в Великобритании за £22 тысячи, сообщает BBC.

Отмечается, что открытка была отправлена в полицейский участок района Илинга 29 октября 1888 года. В послании говорилось, что нож серийного убийцы «всё ещё в хорошем состоянии».

Как подчёркивает телеканал, 11 днями позднее была убита последняя жертва Джека-потрошителя Мэри Келли.

В феврале 2017 года американская писательница Патриция Корнуэлл сообщила о появлении новых улик, которые якобы раскрыли загадку личности серийного убийцы Джека-потрошителя.