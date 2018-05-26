Реставратор оценил, сколько времени может потребоваться на восстановление картины Репина

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Марианна Чурсина
Искусствовед, художник-реставратор Юрий Ланглебен, комментируя в беседе с RT нанесённые вандалом повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», рассказал, сколько времени может потребоваться на восстановление полотна.
Реставратор оценил, сколько времени может потребоваться на восстановление картины Репина

    «Если прорыв линейный, небольшого размера, то всё не так страшно. Но в любом случае это большие трудовые и материальные затраты. Реставрация явно не один месяц будет происходить. Прорыв ведь может быть с утратой красочного слоя, с деформацией холста, то есть существуют различные виды повреждений, которые требуют своего подхода. Что касается рамы, то она же тоже повреждена, а это дополнительные расходы и время. Если говорить примерно, то может потребоваться от месяца до года в лучшем случае», — рассказал он.

    По словам Ланглебена, если было повреждено более 50% полотна, то задача для специалистов серьёзно усложнится. При этом он добавил, что в Третьяковской галерее очень сильный отдел реставрации, поэтому помощь зарубежных экспертов вряд ли понадобится.

    «Там есть отдел реставрации масляной живописи со своими специалистами. Если их квалификации недостаточно, то по решению реставрационного совета будут привлечены какие-то более мощные силы. Но я думаю, что они самостоятельно справятся… Наша школа реставрации — одна из сильных в мире. Тем более в Третьяковке всё необходимое оборудование имеется. И электроника вся есть, и рентгеновский аппарат», — заключил Ланглебен.

    Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что вандал нанёс серьёзные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

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