В Союзе художников России прокомментировали повреждение картины в Третьяковке

Академик Российской академии художеств, заместитель председателя Союза художников России Сергей Заграевский в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что вандал нанёс серьёзные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». По словам эксперта, атака на полотно происходит не в первый раз.

«Данная картина вошла в историю русского искусства как первая, когда-то подвергшаяся нападению. Это произошло в 1913 году, когда некий старообрядец из идеологических соображений, что русский царь так показан, разрезал её ножом в нескольких местах. Тогда ещё стекла не было, и картина оказалась очень серьёзно повреждена. Лица царя и царевича были сильно испорчены. Реставрация шла много лет. Так что сейчас это уже второй случай», — рассказал он.

Заграевский добавил, что реставрация картины может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет.

«Всё зависит от того, какие повреждения нанесены. Как правило, реставрация — это заодно и повод не только какие-то повреждения исправить, но и полностью отреставрировать картину: восстановить краски, лак, если он был, раму, потому что в произошедшем вчера инциденте пострадала и она. Работа предстоит большая. Возможно, мы не увидим эту картину несколько лет, если будет сейчас решено, что надо делать комплексную реставрацию. Ну и поскольку прорван холст, то это в любом случае достаточно кропотливая работа по его сшиванию, а также восстановлению красочного слоя», — отметил эксперт.

Заграевский также подчеркнул, что картина вызывала и продолжает вызывать неоднозначные эмоции у людей.

Он напомнил, что несколько лет назад общественники даже обращались в Министерство культуры России с просьбой убрать в запасники, по их мнению, порочащее русского царя изображение. В связи с этим эксперт предположил, что целесообразнее было бы держать картину под бронированным стеклом.

Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи сообщили, что вандал нанёс серьёзные повреждения картине Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».