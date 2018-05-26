Источник: мужчина повредил в Третьяковке картину «Иван Грозный и сын его Иван»

Картина, которую повредил мужчина в Третьяковской галерее, принадлежит кисти Ильи Репина и называется «Иван Грозный и сын его Иван».

«Речь идёт о картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что мужчина разбил столбиком ограждения защитное стекло полотна. Он был задержан полицией.

Картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (также известна как «Иван Грозный убивает своего сына») была написана в 1885 году. Полотно изображает легендарный эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он, согласно одной из версий, в припадке гнева нанёс смертельный удар своему сыну царевичу Ивану.