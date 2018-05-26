В Третьяковке закрыли зал с повреждённой картиной Репина

Зал Третьяковской галереи в Москве, где один из посетителей повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», закрыт для посетителей.

Как сообщает РИА Новости, двери зала, где располагалась картина, открыты, но проход преграждают музейные скамейки.

«Зал может открыться во вторник (29 мая. — RT) с обновлённой экспозицией», — заявил сотрудник музея.

По его словам, скорее всего, на место повреждённой картины повесят другую, подходящую по тематике и размеру.

Ранее сообщалось, что ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей.

Как отмечается, картину повредил 37-летний житель Воронежской области.

Сам злоумышленник заявил, что специально приехал посмотреть на картину, а перед этим выпил водки.