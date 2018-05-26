В Третьяковке закрыли зал с повреждённой картиной Репина
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- © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
Как сообщает РИА Новости, двери зала, где располагалась картина, открыты, но проход преграждают музейные скамейки.
«Зал может открыться во вторник (29 мая. — RT) с обновлённой экспозицией», — заявил сотрудник музея.
По его словам, скорее всего, на место повреждённой картины повесят другую, подходящую по тематике и размеру.
Ранее сообщалось, что ущерб от повреждения картины Репина в Третьяковке оценили в полмиллиона рублей.
Как отмечается, картину повредил 37-летний житель Воронежской области.
Сам злоумышленник заявил, что специально приехал посмотреть на картину, а перед этим выпил водки.