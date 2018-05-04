«Добрый страдалец за Русскую землю»: почему имя Владимира Мономаха стало символом великокняжеской власти

905 лет назад Владимир Мономах вступил на киевский великокняжеский престол. Из 72 лет своей жизни князь лишь 12 правил в Киеве — меньше, чем его предшественники. Однако именно он остался в памяти потомков как идеал правителя и подлинный защитник Русской земли. По мнению историков, Мономах выстраивал новое политическое здание государства на выработанной им нравственной системе, принципы которой он изложил в своих сочинениях. Как великий князь сохранял политическое и духовное единство Руси — в материале RT.

В истории Руси Владимир Мономах известен как талантливый политик, полководец и писатель. Детство он провёл в Переяславле-Южном при дворе своего отца Всеволода Ярославича. В 1078 году Всеволод Ярославич занял киевский престол. Владимир получил во владение Чернигов, а затем Переславль. 4 мая 1113 года Владимир Мономах стал Великим Киевским князем. За годы правления ему удалось возглавить несколько удачных походов против половцев, разорявших русские земли, и на несколько десятилетий остановить их набеги, а также на 12 лет потушить пожар княжеских междоусобиц.

«Крестовый поход в степь»

Со второй половины XI века половцы беспрестанно совершали набеги на русские земли. Будучи ещё князем Переяславля, Владимир задался целью объединить военные силы русских князей, чтобы вместе противостоять половцам. Для этого было необходимо прекратить княжеские междоусобицы из-за уделов. Начало «примирительной» политики Владимир положил на Любечском съезде 1097 года. Окончательно сплотить силы враждующих князей ему удалось в начале 1103 года на съезде у Долобского озера недалеко от Киева.

© Иванов Сергей «Съезд князей»

Владимир Всеволодович настаивал на выступлении войска весной, однако Великий Киевский князь Святополк Изяславич не хотел отрывать крестьян от посевных работ. Тогда Владимир произнёс короткую, но пламенную речь: «Дивлюсь я, дружина, что лошадей жалеете, на которых пашут! А почему не подумаете о том, что вот начнёт пахать смерд и, приехав, половчин застрелит его из лука, а лошадь его возьмёт, а в село его приехав, возьмёт жену его и детей его и всё его имущество? Так лошади вам жаль, а самого смерда не жаль».

Слова Мономаха убедили русских князей, и весной 1103 года дружины выступили в степь. Решающее сражение произошло 4 апреля на реке Сутени недалеко от Азовского побережья. За несколько часов русским воинам удалось одержать первую большую победу в степи. На несколько лет набеги половцев на Русь прекратились, однако вскоре вспыхнули с новой силой. Тогда Владимир Мономах предпринял новый поход против половцев.

В феврале 1111 года дружины русских князей выступили из Переславля. У ворот города был поставлен большой крест, отправлявшихся на битву воинов благословлял епископ. В походе войско сопровождали священники.

«Мономах, бывший вдохновителем этой войны, придал ей характер крестового похода по образцу крестовых походов западных властелинов против мусульман Востока», — пишет на страницах книги «История России с древнейших времён до конца XVII века» историк Андрей Сахаров.

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К концу марта русские дружины впервые достигли сердца Половецкой земли — города Шарукань недалеко от Дона. Спустя несколько часов после начала решающей битвы у притока Дона на реке Сальнице половцы бежали.

По словам кандидата исторических наук, заведующего кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ Евгения Пчелова, победу удалось одержать благодаря организаторскому и военному таланту Владимира Мономаха.

«Весть о русском крестовом походе в степь была доставлена в Византию, Венгрию, Польшу, Чехию и Рим. Таким образом, Русь в начале XII века стала левым флангом общего наступления Европы на Восток», — писал Сахаров.

Непродолжительный расцвет государства

4 мая 1113 года после смерти Святополка Изяславича «златой» киевский престол занял его двоюродный брат Владимир Мономах.

«Через несколько дней после похорон Святополка Изяславича в Киеве вспыхнул мятеж — горожане разграбили двор тысяцкого, напали на евреев-ростовщиков. Была опасность, что мятеж, вызванный, вероятно, непопулярной политикой князя, разгорится ещё больше. Киевские бояре пригласили на престол княжившего тогда в Переславле Владимира Мономаха, поскольку он пользовался большой известностью на Руси и был авторитетным князем. По принципу наследования он также являлся одним из кандидатов на вакантный киевский стол. Судя по летописному сообщению, после вокняжения Мономаха в Киеве мятеж прекратился», — пояснил Пчелов в беседе с RT.

Сразу после вступления на престол Владимир Мономах принял меры, ограничивающие произвол ростовщиков. Так, великий князь принял устав, согласно которому сумма выплачиваемых по кредиту процентов не должна превышать 20% в год.

За время своего правления Мономаху удавалось поддерживать духовное и политическое единство Руси. «добрым страдальцем за Русскую землю» называет его автор Ипатьевской летописи.

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По мнению историков, великий князь выработал нравственную систему, отражённую не только в его сочинениях, но и в его политике. В принятии решений Владимир Всеволодович руководствовался христианскими заповедями, которые он трактовал в «Поучении» — духовном завещании, обращённом к собственным сыновьям и другим русским князьям. Воспринимая князей как своих братьев не только по кровному, но и по духовному родству, Мономах стремился построить новое политическое здание Русского государства на принципах всепрощения и братолюбия.

«Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем, научись, по евангельскому слову, «очам управлению, языка воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению, иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела Господа ради; лишаемый — не мсти, ненавидимый — люби, гонимый — терпи, хулимый — молчи, умертви грех», — писал Владимир Мономах в своём «Поучении».

Помимо духовного завещания киевского князя до нас дошло пронизанное необыкновенным чувством христианского всепрощения письмо, отправленное Мономахом его врагу, князю Олегу Черниговскому.

«Наверное, это отчасти идеализированный образ. Как и всякий живой человек, Владимир не всегда соответствовал тому высокому идеалу, который сам создавал в своих сочинениях и к которому так стремился. Но он создал этот идеал — создал для себя и других, он искренне стремился достичь его, а это величайшая редкость и для политика, и для человека», — пишет в своей книге «Владимир Мономах» историк Алексей Карпов.

По мнению исследователей, Владимиру Мономаху благодаря его непререкаемому авторитету удалось на 12 лет потушить пожар княжеских междоусобиц. Однако после его смерти Русь вступила в эпоху феодальной раздробленности.

«Политического единства Руси не было уже с середины XI века. Мономах был главным среди других князей, поскольку Киев считался главным княжеским столом. А дальше всё зависело от личности и авторитета князя. Владимир Мономах таким авторитетом, безусловно, обладал. Его потомки обладали им, очевидно, в меньшей степени», — отметил Пчелов.

Спор о «шапке Мономаха»

С именем Владимира Всеволодовича связана одна из самых известных регалий великокняжеской власти, так называемая шапка Мономаха. Однако никакого отношения к Великому Киевскому князю она не имеет. По словам Пчелова, за Владимиром закрепилось прозвище «Мономах» потому, что по матери он являлся потомком византийской династии Мономахов. В переводе с греческого Мономах означает «единоборец».

Впервые шапка Мономаха упоминается в казне московских князей при Иване Калите. В 1317 году его старший брат, Великий князь Московский Юрий Данилович, женился на Кончаке, сестре золотоордынского хана Узбека. Как считают некоторые историки, расшитая золотом шапка была свадебным подарком московскому князю от Узбека.

Шапка Мономаха

© ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

По мнению Пчелова, бесспорным является факт, что головной убор был сделан на Востоке, однако как он попал на Русь, остаётся неизвестным.

«Этот венец считался самым древним и самым почитаемым среди русских регалий. Именно шапкой Мономаха венчался первый русский великий князь, прошедший торжественную церемонию в Успенском соборе Кремля, в 1498 году — Дмитрий Иванович, внук Ивана III. С тех пор все великие князья и цари венчались на царство этой шапкой», — отметил Пчелов.

По словам историка, в конце XV века шапка стала считаться византийским подарком, якобы переданным на Русь Владимиру Мономаху от византийского императора Константина Мономаха вместе с другими регалиями.

«Таким образом, Русь становилась как бы символической преемницей Византийской империи, а русские цари получали наследие византийских императоров. Всё это соответствовало формировавшейся тогда идее о Москве как о Третьем Риме», — подытожил Пчелов.