«Спасли престиж государства»: как оборона Севастополя во время Крымской войны изменила ход российской истории

165 лет назад началась оборона Севастополя от англо-франко-турецких войск, продолжавшаяся 349 дней. Осада главной базы Черноморского флота стала кульминацией Крымской войны 1853—1856 годов. По словам экспертов, Россия в это время оказалась в чрезвычайно сложной международной ситуации, и боевые действия в целом могли принять крайне неблагоприятный оборот для официального Санкт-Петербурга. Однако героизм защитников Севастополя изменил ход войны и заставил лидеров антироссийской коалиции отказаться от продолжения боевых действий.

В первой половине XIX века некогда могущественная Османская империя стремительно слабела. С помощью России, Великобритании и Франции свободу от Турции получила Греция. Дунайские княжества оказались под протекторатом Санкт-Петербурга. Алжир был оккупирован Парижем. А Египет не просто вышел из-под контроля вчерашнего сюзерена, но и стал оказывать на него военное давление.

В итоге Турция обратилась к России, согласившись заключить союзный договор и предоставить российским кораблям особые права при прохождении Черноморских проливов в военное время.

Путь к войне

Когда прямая угроза существованию Османской империи исчезла, турецкие власти пожалели о предоставленных России преференциях. Они сделали ставку на сближение с европейскими державами, где царили антироссийские настроения. Даже Австрия, несмотря на ту помощь, которую ей оказала Россия в ходе венгерских выступлений в 1849 году, видела для себя угрозу в стремлении Санкт-Петербурга добиться независимости для балканских народов.

На этом фоне попытки Николая I покровительствовать проживавшим в Османской империи христианам европейские политики выставили как борьбу «русского варварства» со вставшими на путь «цивилизованных преобразований» турками. По совету британских дипломатов султан отказал Санкт-Петербургу в праве оказывать протекцию христианам на Балканах и Ближнем Востоке.

Летом 1853 года Россия разорвала дипломатические отношения с Турцией и, воспользовавшись правом, ранее предоставленным ей султаном, ввела войска в Молдавию и Валахию с целью склонить турок к переговорам. Однако руководство Османской империи, ощущая поддержку западноевропейских держав, выполнять требования Санкт-Петербурга всё равно отказалось и 16 октября объявило России войну.

30 ноября 1853 года корабли Черноморского флота под командованием вице-адмирала Павла Нахимова в Синопском сражении уничтожили большую часть турецкой эскадры на Чёрном море. Уровень антироссийской пропаганды в европейских средствах массовой информации зашкаливал. Британия начала разрабатывать планы раздела Российской империи путём отчуждения у неё территорий в Восточной Европе и на Кавказе.

Репродукция картины «Синопское сражение» (1853 г.) работы художника Алексея Боголюбова из собрания Центрального Военно-Морского музея в Санкт-Петербурге

РИА Новости

27 марта 1854 года Великобритания и Франция объявили России войну. 22 апреля англо-французская эскадра подвергла бомбардировке Одессу. Порт серьёзно пострадал, но огонь береговых батарей не позволил противнику высадить десант.

Российские войска одержали ряд побед над турками на Кавказе, однако за Дунаем вынуждены были отвести свои войска из-за негативной реакции Вены на действия Санкт-Петербурга.

«Крымская война во многом была результатом ошибочной оценки Санкт-Петербургом международного положения. Против России образовалась мощная коалиция, существенно превосходившая её по финансовым и мобилизационным возможностям», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

Война за Крым

Летом 1854 года крупная франко-британская эскадра блокировала российский флот в бухтах Севастополя. Против 14 линейных парусных кораблей, шести фрегатов и шести пароходофрегатов русского Черноморского флота противник выставил 34 линейных корабля и 55 фрегатов (преимущественно паровых). В конце лета из Варны к берегам Крыма выдвинулись ещё 350 кораблей антироссийской коалиции.

Севастополь, несмотря на статус главной базы Черноморского флота, в то время был недостаточно защищён. Чтобы спасти ситуацию, командование направило в город отличившегося ранее на Кавказе и на Дунае военного инженера Эдуарда Тотлебена. Но князь Александр Меншиков, руководивший подготовкой города к обороне, принял его весьма прохладно. Тем не менее Тотлебен всё-таки осмотрел укрепления города и доложил об их катастрофическом состоянии.

В результате инженер возглавил оборонительные работы. Под его руководством всего за несколько недель 6 тыс. рабочих и солдат возвели систему мощных фортификационных сооружений. На естественных высотах вокруг города выросла сеть бастионов.

14 сентября 1854 года близ Евпатории началась высадка более чем 60-тысячного корпуса антироссийской коалиции, основу которого составляли французские войска (около 30 тыс. человек).

Меншиков, посчитавший невозможным остановить врага на этом этапе, сосредоточил свой корпус численностью около 35—36 тыс. человек в удобном для обороны месте — на берегах реки Альма.

Подразделения Владимирского полка в штыковой атаке отбросили британских Королевских фузилёров и Шотландскую гвардию. Однако французы из-за недостаточной оперативности действий Меншикова и нехватки российских войск на направлении главного удара смогли захватить центральные высоты в районе реки.

Англо-французские силы потеряли в Сражении на Альме по разным оценкам от 3,3 до 4,5 тыс. человек убитыми и ранеными, российские — от 3,7 до 5,7 тыс. солдат и офицеров.

Сражение на Альме, гравюра 1860 г.

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21 сентября 1854 года на военном совете было решено затопить часть кораблей Черноморского флота у входа в Севастопольскую бухту, чтобы не позволить вражеской эскадре прорваться к городу. Меншиков опасался оказаться запертым в Севастополе, поэтому отвёл свой корпус в сторону Бахчисарая. Защита города сначала была возложена на 18-тысячный гарнизон под командованием вице-адмиралов Владимира Корнилова и Павла Нахимова.

24 сентября французские войска заняли находящиеся вблизи от города Федюхины высоты. В ночь с 25 на 26 сентября британцы вступили в Балаклаву.

Командование коалиции не решилось сразу штурмовать Севастополь, начав готовиться к осаде.

Оборона Севастополя

Днём начала обороны Севастополя принято считать 17 октября 1854 года — тогда город подвергли синхронной бомбардировке со стороны суши и моря. В этот день на Малаховом кургане был смертельно ранен руководитель обороны города вице-адмирал Владимир Корнилов. Однако принципиальных успехов артиллерийский удар коалиции не принёс, что значительно деморализовало её участников.

25 октября 1854 года между Федюхиными высотами, Сапун-горой и рекой Чёрной произошло Балаклавское сражение. Российскими войсками в нём руководил заместитель Меншикова генерал Павел Липранди.

Вид на бухту Балаклавы, 1855 г.

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Вокруг Балаклавы союзники построили четыре редута, оборонявших подступы к городу, который стал главной базой английского корпуса. Рано утром российские войска выбили турецкий гарнизон с одного из редутов. Затем гусары отбросили тяжёлую британскую кавалерию. Разгневанный лорд Фицрой Раглан, командовавший английским корпусом, отправил в атаку на русские позиции лёгкую кавалерийскую бригаду, примерно две трети которой были выведены из строя всего за 20 минут.

Российские войска, находившиеся в меньшинстве (около 16 тыс. против примерно 20 тыс. союзников), одержали победу, но не смогли разгромить английский лагерь.

5 ноября 1855 года произошло Инкерманское сражение. Войска под командованием Меншикова смогли нанести значительные потери англичанам, однако неожиданная атака французов вынудила русские войска вернуться на свои позиции. Исход битвы разочаровал князя Меншикова, разуверившегося в успехе кампании. После того, как 17 февраля 1855 года российские войска не смогли овладеть Евпаторией, Николай I сменил Меншикова на генерала Михаила Горчакова.

Союзники к этому времени сосредоточили под Севастополем 170-тысячную армию и предпринимали отчаянные попытки захватить Малахов курган — ключевую точку в обороне города. В войну на стороне коалиции вступила Сардиния.

Защитники Севастополя численно и по обеспеченности войск уступали членам коалиции, но продолжали отчаянно сопротивляться. 18 июня союзники попытались атаковать Малахов курган, но были отбиты, понеся значительные потери.

20 июня был тяжело ранен Тотлебен, а 12 июля от раны, полученной на Малаховом кургане, скончался Нахимов.

С 17 по 20 августа и с 21 августа по 5 сентября Севастополь подвергся тяжелейшим бомбардировкам из 800 орудий. В день погибали до 1 тыс. защитников и жителей города.

«Хотя штатских вывозили из города, многие предпочли остаться. Они помогали строить и ремонтировать укрепления, дети собирали ядра, женщины носили на бастионы воду», — рассказал в беседе с RT историк и писатель, экс-директор Севастопольского государственного архива Валерий Крестьянников.

В начале сентября усиленная бомбардировка заставила замолчать орудия на Малаховом кургане. Город фактически превратился в развалины. 8 сентября французы смогли захватить Малахов курган, но на других позициях не продвинулись. Тем не менее, из-за больших потерь российское командование сочло удержание южной части Севастополя бессмысленным. Взорвав пороховые погреба и затопив оставшиеся суда, русские войска по мосту из плотов перешли через бухту на северную сторону города. Союзники вступили в Севастополь 11 сентября 1855 года.

Сражение за Малахов курган

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В ходе обороны города прославились такие народные герои, как одна из первых сестёр милосердия Дарья Михайлова (Даша Севастопольская), оборудовавшая для защитников походный перевязочный пункт, матрос Игнатий Шевченко, закрывший своей грудью командира, и его товарищ Пётр Кошка, совершивший многочисленные вылазки на вражеские позиции. В обороне Севастополя участвовали артиллерист Лев Толстой и хирург Николай Пирогов, который первым в российской военной медицине применил гипсовую повязку.

Конец войны

После падения южной части Севастополя в войне наступило относительное затишье. На Балтике, Дальнем Востоке и под Николаевом действия антироссийской коалиции, по большому счёту, были безуспешными.

«После победы в Первой Опиумной войне западные страны были настроены на успешную кампанию и в России, но этого не произошло. Наполеон III решил, что его страна не готова вести войну «до последнего француза». И к таким выводам его во многом подтолкнуло севастопольское сопротивление», — отметил Олег Айрапетов.

Армия союзников входит в Севастополь

© Library of Congress

30 марта 1856 года под давлением Австрии, заявившей о готовности присоединиться к коалиции, Россия подписала Парижский мирный договор. Союзники возвращали России все крымские города, но Санкт-Петербург отказывался от Карса, части Бессарабии, протектората над Молдавией, Валахией и Сербией, а также от права иметь военный флот, арсеналы и укрепления на Чёрном море, которое получало нейтральный статус. Положения Парижского договора были отменены только в 1870-е годы. Однако, по мнению историков, если бы не долгая оборона Севастополя, условия мира могли быть для России значительно более болезненными.

По мнению Олега Айрапетова, поражение в Крымской войне подтолкнуло российское руководство к реформам и более взвешенной внешней политике.