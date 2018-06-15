Великие идеи, сложный характер: какую роль в истории России сыграл канцлер Александр Горчаков

220 лет назад родился будущий министр иностранных дел и последний канцлер Российской империи Александр Горчаков. Во многом благодаря его политике Россия смогла вернуть себе утраченные после поражения в Крымской войне позиции. В то же время эксперты отмечают, что в отечественной историографии образ канцлера часто идеализируется. О достижениях и ошибках легендарного дипломата — в материале RT.

Лицейский товарищ Пушкина

Александр Горчаков родился 15 июня 1798 года в эстонском городе Гапсаль в семье генерала-майора князя Михаила Горчакова и баронессы Елены Доротеи Ферзен.

«Горчаков был выходцем пусть и из не очень богатого, но аристократического рода, и это во многом определило его дальнейшую жизнь», — рассказал в интервью RT кандидат исторических наук, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова Олег Айрапетов.

Образование молодой князь получал в Царскосельском лицее, в котором учился вместе с Александром Пушкиным.

Однако историки отмечают, что вопреки некоторым рассказам, Горчаков близким другом Пушкина не был.

Согласно отзывам современников, весьма способный в самых разных областях знаний, Горчаков, тем не менее, завидовал литературному дарованию Пушкина, и при любом удобном случае в присутствии поэта старался сделать акцент на своём знатном происхождении.

«Тем не менее, когда Пушкин был отправлен в ссылку, Горчаков не побоялся навестить его в 1825 году. Для молодого чиновника это достойный поступок. Хотя их отношения тогда всё равно были прохладными», — заметил Айрапетов.

А.С. Пушкин. Портрет Александра Михайловича Горчакова (1798—1883), будущего министра иностранных дел Российской империи и канцлера

Тем не менее, поэт посвятил своему лицейскому товарищу несколько известных стихотворений, назвав его «счастливцем с первых дней» и «питомцем мод, большого света другом». Интересно, что из всего «пушкинского» выпуска самую долгую жизнь прожил именно Горчаков. Так вышло, что ему были адресованы и эти строки, вышедшие из-под пера великого поэта:

«Кому ж из нас под старость день Лицея

Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! средь новых поколений

Докучный гость и лишний, и чужой,

Он вспомнит нас и дни соединений,

Закрыв глаза дрожащею рукой...»

«Твёрдая спина»

В 1819 году Горчаков поступил на службу в звании камер-юнкера. Как и говорили его воспитатели, реализовать себя ему было суждено именно в качестве дипломата. В начале 1820-х он был чиновником при главе российского внешнеполитического ведомства графе Карле Нессельроде. Впоследствии он занимал должность секретаря посольств в Лондоне и Риме, а также служил на различных дипломатических постах в Берлине, Флоренции и Вене.

«Горчакова отличала особенная черта, не свойственная, к сожалению, многим другим чиновникам, как в его эпоху, так и в другие времена. Он был человеком с твёрдой спиной, не склонным прогибаться перед кем бы то ни было», — заметил в беседе с RT Айрапетов.

Молодой дипломат не заискивал перед Нессельроде, а когда во время визита в Вену шеф жандармов и один из самых близких к Николаю I государственных деятелей граф Александр Бенкендорф потребовал у Горчакова подать ему обед, тот демонстративно позвонил в колокольчик и заметил, что по таким вопросам принято обращаться к слугам. Однако подобная «строптивость» доставила перспективному дипломату множество неприятностей.

В 1838 году Горчаков сделал предложение племяннице своего начальника Дмитрия Татищева Марии — одной из первых красавиц России, вдове Ивана Мусина-Пушкина. Однако Татищев, искавший для своей родственницы более выгодную партию, был настроен против Горчакова австрийским министром иностранных дел князем Меттернихом, не любившим молодого дипломата за его неуступчивость и подчёркнутую «русскость». Поэтому, чтобы жениться, Горчаков демонстративно подал прошение об отставке. И Нессельроде его без вопросов принял.

М.М. Даффингер. Мария Александровна Мусина-Пушкина (фрагмент миниатюры)

После свадьбы Горчаков решил вернуться на службу, но это оказалось непросто. Его так и не утвердили на должности посланника в Османской империи, несмотря на помощь сестры Софии Радзивилл и тестя — президента Московской дворцовой конторы Александра Урусова.

«Из-за своего характера Горчаков более чем на десятилетие оказался заперт на сравнительно незначительных должностях посланника в княжествах Германского союза», — рассказал Айрапетов.

Карьерный взлёт

В 1854 году на фоне Крымской войны Горчаков исполнял обязанности посланника России в Вене. Спустя год его официально утвердили на этом посту.

«Это было весьма ответственное место, и Горчаков проявил себя на нём достойно», — отметил Айрапетов.

Австрия, несмотря на помощь, которую ей оказала Россия в ходе революции 1848 года, поддержала действия Англии и Франции в Крымской войне. И Горчаков приложил все усилия, для того, чтобы Вена не сделала новых антироссийских шагов. После смерти Николая I российские дипломаты даже добились перехода Австрии к политике нейтралитета.

«На Парижский конгресс, по результатам которого были приняты кабальные для России условия о демилитаризации Чёрного моря и отторжении земель в Бессарабии, Горчаков не поехал. Эту страницу должны были перевернуть дипломаты уходящей эпохи Николая I. Горчакову, с которым связывали будущее российской внешней политики, там делать было нечего», — подчеркнул эксперт.

Фрагмент панорамы «Оборона Севастополя»

После окончания Крымской войны граф Нессельроде ушёл в отставку и его преемником на посту министра иностранных дел стал Горчаков, прекрасно зарекомендовавший себя в Вене.

«Хотя Горчакова в историографии часто противопоставляют Нессельроде, это не совсем верно. Они оба были, как и положено дипломатам, «людьми нюансов». Программные задачи, которые Горчаков поставил перед МИДом, во многом дублировали то, что планировал делать Нессельроде. Ему тогда нужно было не ухудшить отношения с Австрией, улучшить — с Пруссией, наладить — с Францией», — рассказал Айрапетов.

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Горчакову необходимо было любой ценой изменить условия политической комбинации, сложившейся по итогам Крымской войны. К этому периоду его деятельности относится знаменитое высказывание о том, что российская дипломатия планирует вернуть контроль над Чёрным морем и Бессарабией без денег и не пролив ни капли русской крови. А также — о том, что «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Правда, историки признают, что на первых порах Горчаков допустил ошибку, посчитав, что французский император Наполеон III поддержит Россию. Однако тот давал лишь туманные обещания, решая в первую очередь собственные внешнеполитические проблемы. А в ходе Польского восстания 1863 года Франция вместе с Великобританией и Австрией в очередной раз заняла жёсткую антироссийскую позицию. Единственной европейской державой, выступившей на стороне Санкт-Петербурга, стала Пруссия.

После Австро-Прусско-Итальянской войны, приведшей к усилению Пруссии, её отношения с Францией резко ухудшились. Для французов единая Германия представляла опасность, и новая война была практически неизбежна. Россия в этом противостоянии сделала ставку на Пруссию, хотя отечественные дипломаты не исключали того, что Париж с Веной одержат верх, а потом выступят против русских. Однако проигравшей оказалась Франция.

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«Александр II и Горчаков решили, что и победившей Германии, и разбитой Франции нет больше никакого дела до демилитаризации Чёрного моря, а Англия сама не решится на активные действия. И Россия объявила, что больше не будет выполнять требования Парижского конгресса», — рассказал RT кандидат исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Леонид Ляшенко.

Горчаков своё обещание сдержал. Россия действительно отменила действие решений Парижского конгресса бескровно и без затрат. По словам Олега Айрапетова, это был «пик карьеры министра Горчакова».

Дипломату за его достижения был пожалован титул светлости, а также высочайший гражданский титул Российской империи — канцлера.

В 1872 году Горчаков закрепил свой успех в российско-германских отношениях, став одним из инициаторов союза России, Германии и Австрии.

Историки отмечают, что некоторый нарциссизм и склонность к самолюбованию, которые были свойственны Александру Горчакову, с возрастом лишь прогрессировали, что порой очень сильно раздражало окружающих.

«В отечественной историографии Горчакова склонны идеализировать. Но это был не идеал, а живой человек, со своими достоинствами и недостатками. Конечно, очень яркий», — отметил Айрапетов.

«Самый чёрный день»

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По словам эксперта, Горчаков был весьма осторожным человеком.

«После Крымской войны, он сильно опасался создания нового антироссийского военного союза. И поэтому удерживал царя от активной политики на Балканах и в Средней Азии», — рассказал Айрапетов.

И всё же в 1877 году российские власти под влиянием военных объявили Турции войну, оказавшуюся для Санкт-Петербурга весьма удачной. А в 1878 году был заключён выгодный для России Сан-Стефанский мирный договор. Однако европейцев его условия не устроили, и они инициировали проведение Берлинского конгресса.

«В те дни пожилой Горчаков чувствовал себя очень плохо, он даже не мог стоять на ногах, его носили в кресле. Общаясь с представителем Британии, он по ошибке сразу показал ему карты, на которых были отмечены максимальные уступки, на которые был готов Санкт-Петербург. И британский дипломат тут же рассказал об этом всем участникам конгресса. В итоге переговоры завершились по самому худшему для России и её сторонников сценарию. Горчаков потом сказал Александру II, что это самый чёрный день в его жизни. Александр II ответил на это, что и в его —тоже», — рассказал в беседе с RT Ляшенко.

Берлинский конгресс 13 июля 1878 года

После Берлинского конгресса Горчаков фактически отошёл от дел, много времени проводил на лечении за границей. В марте 1882 года он официально ушёл с поста министра. А 9 апреля того же года скончался в Баден-Бадене. Похоронен был в Санкт-Петербурге. После смерти Горчакова титул канцлера больше никому не присваивали.

По словам Леонида Ляшенко, Горчаков стал одним из первых в истории Российской империи государственных деятелей, который мыслил категориями национальных интересов.

«Однако он совершил ошибку многих других наших выдающих соотечественников — не сумел вовремя уйти», — резюмировал эксперт.