Писатель Лев Данилкин оценил вклад Пушкина в современное самосознание

Короткая ссылка
Писатель, литературный критик Лев Данилкин в беседе с НСН оценил вклад поэта Александра Пушкина в современное самосознание.
Писатель Лев Данилкин оценил вклад Пушкина в современное самосознание
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Пушкин, на самом деле, не сводится к каким-то своим хрестоматийным трём стихотворениям, к «Капитанской дочке» или даже к «Дубровскому». Пушкин — создатель нынешней версии национального языка и национального самосознания», — отметил он.

По его словам, любой может открыть десятитомное собрание сочинений Пушкина и найти там ответы на все вопросы.

Как считает Данилкин, за последние 200 лет никто не создавал ничего подобного тому, что сделал поэт.

«Поэтому мы вполне можем воспринимать Пушкина как актуальную фигуру», — добавил он.

Ранее участники круглого стола «Известий», посвящённого дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка, рассказали о необходимости сохранения буквы «ё».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Культура
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить