Писатель Лев Данилкин оценил вклад Пушкина в современное самосознание

Писатель, литературный критик Лев Данилкин в беседе с НСН оценил вклад поэта Александра Пушкина в современное самосознание.

«Пушкин, на самом деле, не сводится к каким-то своим хрестоматийным трём стихотворениям, к «Капитанской дочке» или даже к «Дубровскому». Пушкин — создатель нынешней версии национального языка и национального самосознания», — отметил он.

По его словам, любой может открыть десятитомное собрание сочинений Пушкина и найти там ответы на все вопросы.

Как считает Данилкин, за последние 200 лет никто не создавал ничего подобного тому, что сделал поэт.

«Поэтому мы вполне можем воспринимать Пушкина как актуальную фигуру», — добавил он.

Ранее участники круглого стола «Известий», посвящённого дню рождения Александра Пушкина и Международному дню русского языка, рассказали о необходимости сохранения буквы «ё».