Коллективная безопасность: каких результатов достигло сотрудничество в рамках ОДКБ

15 мая 1992 года в столице Узбекистана был заключён Договор о коллективной безопасности, положивший начало созданию ОДКБ. Состав организации неоднократно менялся, и с 2012 года в блок входят шесть государств — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор обязывает государства — члены союза оказывать друг другу помощь в случае соответствующей просьбы. Первым и пока единственным эпизодом применения войск ОДКБ стала миротворческая миссия в Казахстане в январе текущего года. По мнению экспертов, объединение обладает большим потенциалом развития, который будет реализовываться по мере углубления взаимодействия между странами — участницами договора.

30 лет назад в Ташкенте президенты РФ, Армении, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности. Этот документ заложил фундамент для оформления военно-политического союза на постсоветском пространстве, который получил название ОДКБ.

В честь юбилея в Москве пройдёт саммит с участием руководства организации и глав государств-членов. По информации пресс-службы Кремля, в переговорах примут участие президенты РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, премьер-министр Армении, а также генеральный секретарь объединения Станислав Зась.

Лидеры стран — членов ОДКБ обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

«Доверительная система»

Напомним, в первой статье договора от 15 мая 1992 года провозглашался принцип мирного характера межгосударственных отношений между странами-подписантами: «Государства-участники подтверждают обязательство воздерживаться от применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они обязуются разрешать все разногласия между собой и с другими государствами мирными средствами».

Помимо этого, страны-подписанты взяли на себя обязательства не вступать в военные союзы и не «принимать участие в каких-либо группировках» и действиях, направленных против государств — участников соглашения.

В договоре было также зафиксировано право стран на коллективную самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. В частности, документ предусматривает оказание незамедлительной военной помощи, если поступила соответствующая просьба от государства, в отношении которого были предприняты агрессивные шаги.

В 1993 году Договор о коллективной безопасности подписали лидеры Белоруссии, Грузии и Азербайджана. Соглашение сроком действия пять лет вступило в силу в 1994-м.

В 1999 году главы России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали протокол, содержавший норму об автоматическом продлении договора. Азербайджан и Грузия воздержались, а Узбекистан приостановил своё участие в соглашении. Спустя семь лет Ташкент присоединился к союзу шести постсоветских стран, но в 2012-м вновь его покинул.

Важные события в области правового и институционального развития военно-политического блока произошли в 2002 году. Так, 14 мая Договор о коллективной безопасности получил статус международной региональной организации, а 7 октября был принят Устав ОДКБ.

Награждение по итогам учений войск ОДКБ

© Министерство обороны РФ

Документ определил организационный состав союза. Высшим органом ОДКБ был провозглашён Совет коллективной безопасности, куда вошли главы государств. Также в рамках военно-политического объединения были учреждены Совет министров иностранных дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов безопасности, Парламентская ассамблея, постоянный совет, а также секретариат и Объединённый штаб, которые расположились в Москве.

Согласно уставу, бюджет ОДКБ формируется из долевых взносов участников и не может быть дефицитным.

Непосредственно военная структура блока состоит из нескольких международных формирований: Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) численностью 18 тыс. человек, Коллективные силы быстрого развёртывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) численностью 5 тыс. человек и Миротворческие силы (МС), включающие 3,6 тыс. военнослужащих.

Также в военной структуре ОДКБ существуют Коллективные авиационные силы, которые объединяют формирования армии, органов безопасности и МЧС стран-членов.

Также по теме Огневая поддержка: как высокоточное оружие помогает ВС РФ выполнять задачи в ходе спецоперации Накануне Черноморский флот выполнил пуски крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по «назначенным наземным целям» на территории Украины....

Примечательно, что устав не ограничивает вступление в организацию государств, находящихся за пределами СНГ. Как говорится в документе, членом союза может стать любая страна, которая разделяет его цели и принципы.

ОДКБ открыта для сотрудничества с другими странами и без включения их в блок. В последнее время интерес к взаимодействию с организацией проявляет Китай.

В декабре 2021 года МИД КНР опубликовало коммюнике, в котором выражалась готовность «сотрудничать с Россией и государствами — членами ОДКБ по гибкому и различному формату в интересах безопасности и стабильности в регионе». По мнению экспертов, участников ОДКБ и Пекин объединяет схожее понимание текущих вызовов и угроз.

В материалах организации сообщается, что благодаря появлению объединения на значительной части евразийского пространства была создана «особая доверительная система межгосударственных отношений».

Учения и боевое крещение

Как отмечают опрошенные RT эксперты, стимулом к развитию ОДКБ в XXI веке послужила прежде всего нестабильная ситуация в Афганистане, которая спровоцировала рост наркотрафика, распространение трансграничной преступности и создала угрозу агрессии со стороны незаконных вооружённых формирований.

Напомним, осенью 2001 года Соединённые Штаты и их союзники начали в Афганистане операцию «Несокрушимая свобода». В ходе неё было свергнуто правительство «Талибана»*, однако полностью искоренить это движение не удалось.

Зенитчики ВС Киргизии на учениях «Рубеж-2021»

© Министерство обороны РФ

Талибы сохранили контроль над частью территории, продолжив вооружённую борьбу. Афганистан погрузился в хаос постоянных боестолкновений. В 2021 году США начали вывод своих войск, что ознаменовало новую фазу противостояния между правительственными силами и боевиками. В итоге власть в Кабуле была полностью захвачена «Талибаном».

В прошлом году на фоне неопределённой ситуации в Афганистане участники ОДКБ провели ряд крупных учений в Центральной Азии. Одни из них — «Рубеж-2021», которые прошли в сентябре в Киргизии на полигоне Эдельвейс. На этих манёврах подразделения КСБР ЦАР отработали отражение нападения бандформирований.

По информации Объединённого штаба ОДКБ, в нынешнем году в Центральной Азии также пройдёт несколько учебно-боевых мероприятий. В Таджикистане состоятся антитеррористические учения «Рубеж-2022», а в Киргизии запланированы манёвры «Нерушимое братство — 2022», на которых будут отрабатываться задачи «постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции».

Три крупных учения в текущем году должны пройти в Казахстане. Это «Поиск-2022», «Эшелон-2022» и «Взаимодействие-2022». На них будут отрабатываться разведывательные, материально-технические и командно-штабные задачи.

Как отметил в комментарии RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, учения войск ОДКБ в Центральной Азии имеют большое значение для укрепления безопасности и стабильности региона.

«Сейчас в Афганистане ситуация в целом стала более предсказуемой, однако, как показали январские события в Казахстане, в регионе велик риск диверсий и вооружённых выступлений со стороны местных боевиков, которые под патронажем внешних сил достаточно умело скрывают свои агрессивные устремления», — пояснил Кошкин.

Напомним, в начале января 2022 года на фоне скачка цен на углеводороды в нескольких населённых пунктах Казахстана вспыхнули массовые акции протеста, быстро переросшие в погромы и вооружённые нападения на правоохранителей. Наиболее ожесточённые столкновения наблюдались в Алма-Ате.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев попросил коллег по ОДКБ о военной помощи. В сжатые сроки в республику были переброшены миротворческие силы организации, взявшие под охрану стратегически важные объекты страны. Миссия «голубых касок» позволила властям высвободить ресурсы армии и полиции для подавления вооружённого сопротивления.

Российские десантники в составе миротворческого контингента ОДКБ

© Министерство обороны РФ

Во второй половине января подразделения МС ОДКБ покинули Казахстан, удостоившись высокой оценки Токаева. Президент республики подчеркнул, что без помощи союзников власти рисковали полностью утратить контроль над Алма-Атой.

Операция в Казахстане стала первым и единственным на данный момент эпизодом реального применения принципа военной помощи по просьбе страны — участницы договора.

В комментарии RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов подчеркнул, что существующие в ОДКБ механизмы позволяют справляться с множеством угроз в сфере безопасности. В то же время эксперт считает важным усиливать взаимодействие между странами-участницами.

«В Казахстане ОДКБ проявила себя как реально работающая организация. Но проблем на постсоветском пространстве очень много. ОДКБ может и должна сыграть значительную роль в их разрешении. В блок заложен очень большой потенциал, и его необходимо реализовывать, повышая уровень доверия и взаимодействия между членами», — резюмировал Михайлов.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.