«Поэтапный вывод контингента»: Токаев объявил об успешном завершении миссии ОДКБ в Казахстане

Миротворческий контингент ОДКБ успешно выполнил свою основную миссию в Казахстане, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, поэтапный вывод подразделений ОДКБ начнётся 13 января и займёт не более 10 дней. Он также подчеркнул, что Казахстан обоснованно обратился к ОДКБ с просьбой направить миротворцев, поскольку против страны была «развязана террористическая война».

Вывод миротворческих сил ОДКБ с территории Казахстана начнётся в четверг, 13 января, поскольку они успешно выполнили свои задачи. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнётся поэтапный вывод объединённого миротворческого контингента ОДКБ», — сказал Токаев.

По его словам, процедура вывода миротворцев ОДКБ займёт не более десяти дней.

«Коль скоро это была вооружённая агрессия со стороны международного терроризма, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнёрам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент... Мы могли полностью утратить контроль над Алма-Атой», — приводит РИА Новости слова президента Казахстана.

Казахстанский лидер также заявил, что против страны была «развязана террористическая война».

«Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги. Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие», — добавил он, подчеркнув, что попытка госпереворота и покушение на целостность страны провалились.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в настоящее время выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана, а решение о выводе контингента будет принято казахстанскими властями. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан», — пояснил он.

По данным МВД Казахстана, к настоящему времени число задержанных после беспорядков в Казахстане достигло 9900. Также в стране открыто 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. При этом в общей сложности по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел, добавили в пресс-службе президента Казахстана. Сумма ущерба от беспорядков достигла почти $220 млн (95,3 млрд тенге).

О ситуации в Казахстане в ходе стрима «Летучка» рассказал корреспондент RT Игорь Жданов. Он отметил, что Алма-Ата возвращается к жизни.

Корреспондент RT Игорь Жданов оценил ситуацию в Казахстане

5 января Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам стран — членов ОДКБ на фоне террористической угрозы в Казахстане. Он заявил, что государство столкнулось с внешней агрессией со стороны международных террористических группировок.

6 января Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан на ограниченный по времени период коллективные миротворческие силы ОДКБ для стабилизации и нормализации обстановки. В состав миротворческого контингента вошли подразделения ВС России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Численность коллективных миротворческих сил ОДКБ, развёрнутых в Казахстане, составляет 2030 человек и 250 единиц техники.

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Между тем накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона «есть вопросы» относительно нахождения миротворцев ОДКБ на территории Казахстана.

«Мы призываем коллективные миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные органы уважать права человека и поддерживать мирное урегулирование, и, что немаловажно, покинуть Казахстан, когда правительство страны об этом попросит», — сказал он.

После этого в посольстве России в США подчеркнули, что у пресс-службы Госдепа «нет никаких оснований давать советы о том, как восстанавливать порядок и защищать права человека».

Также в дипмиссии сообщили, что Вашингтон сознательно забывает, что в результате систематического вмешательства США во внутренние дела суверенных государств были серьёзно подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке.

«В отличие от войск США, оккупировавших территории Сирии и Косова в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет миссию по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его властей», — говорится в сообщении.

Unlike the 🇺🇸 troops, occupying territories of 🇸🇾 and Kosovo in 🇷🇸, the peacekeeping forces of the @CSTO_ODKB carry out the mission to ensure security of the critical infrastructure in 🇰🇿 upon the request of its authorities. pic.twitter.com/LfA0Cjvl5g — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) January 11, 2022

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьёв LIVE» заявила, что легитимные действия ОДКБ вызывают раздражение у Запада.

«Я очень могу понять злобу и ненависть людей, которые сейчас на Западе критикуют, выражают недоумение по поводу действий ОДКБ по просьбе Казахстана, учитывая то, что они сотворили с Афганистаном, и то, как они оттуда вываливались», — сказала она.

Вывоз граждан РФ из Казахстана

Свыше 1,7 тыс. человек были вывезены с территории Казахстана спецбортами Министерства обороны России. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Всего самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 1719 российских и иностранных граждан», — говорится в сообщении.

Вывоз из Казахстана в Москву граждан РФ и иностранцев

Отмечается, что 10 января в Москву из Казахстана доставили 258 человек (247 граждан РФ и 11 иностранцев). Вернувшиеся на Родину россияне находились в Алма-Ате в рамках туристических поездок или гостили у родственников.

«Хочу сказать спасибо нашим ребятам за то, что поддержали. Это было круто. Я, когда приехала в аэропорт, сначала боялась, потому что ещё два дня назад в городе были слышны выстрелы на улице. Я приезжаю в аэропорт — и меня встречают вооружённые ребята, провожая до самого самолёта. Честно, почувствовала гордость за нашу страну, за то, что я россиянка», — сказала девушка, прибывшая на самолёте военно-транспортной авиации Минобороны на подмосковный аэродром Чкаловский.

Также в Россию по просьбе посольств Австрии и Венгрии были доставлены два дипломата со своими семьями.

Как заявил генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн, протесты и беспорядки в Казахстане были очень неожиданными.

«События были очень стрессовыми, честно сказать, все чуть-чуть боялись и не понимали, каким будет следующий день. В таких условиях жить было непросто. Мы получали информацию и видели, что происходит в городе. Это было просто страшно», — сказал он.

В свою очередь, военный атташе Австрии Томас Ахаммер рассказал, что находился в Казахстане со своей семьёй во время отпуска.

«Но я рад, что ситуация сейчас уже урегулирована, и теперь я с семьёй спокойно могу вылететь обратно», — подчеркнул дипломат.