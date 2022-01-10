«Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы»: Путин дал оценку событиям в Казахстане

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Роман Шимаев
Ситуацией со стихийными протестными акциями в Казахстане воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы, заявил Владимир Путин. По его словам, угроза казахстанской государственности возникла не из-за людей, выходивших на протестные акции по поводу цен на топливо. По словам российского лидера, ОДКБ продемонстрировала, что не позволит «раскачивать ситуацию у себя дома» и не даст «реализовать сценарии цветных революций». В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев констатировал, что целью боевиков было осуществление госпереворота.
«Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы»: Путин дал оценку событиям в Казахстане
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

В ходе произошедших в Казахстане событий были активно задействованы «майданные» технологии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков <...>, в том числе прошедших — очевидно прошедших — подготовку в лагерях террористов за рубежом», — сказал Путин.

Глава государства согласился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым относительно того, что произошло нападение и акт агрессии в отношении Казахстана.

«Возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, — это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, — это совершенно другие люди и у них другие цели», — добавил российский лидер.

Путин заметил, что на территории Казахстана наблюдалась именно агрессия международного терроризма: «Откуда взялись эти банды вооружённых людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты?»

По его словам, принятые властями Казахстана при поддержке со стороны ОДКБ меры привели к постепенной нормализации ситуации в республике. В частности, от террористов и бандитов «полностью очищен» ряд жизненно важных объектов, включая аэропорт Алма-Аты.

«События в Казахстане — не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. И принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарии так называемых цветных революций», — заметил Путин.

  • «Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы»: Путин дал оценку событиям в Казахстане

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал, что первоначальные социально-экономические и общественно-политические требования протестующих «отошли на второй и третий планы» в ходе массовых беспорядков, в которых приняли участие религиозные радикалы, бандиты, мародёры и хулиганы.

«Вслед за этим развернулась горячая фаза и вступили в действие группы вооружённых боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идёт о попытке государственного переворота», — подчеркнул он.

По его словам, в первые дни января Казахстан охватил «масштабный кризис», самый тяжёлый за всю 30-летнюю историю независимости государства. Он привёл данные, согласно которым в ходе массовых беспорядков погибли 16 силовиков, ещё более 1,3 тыс. получили ранения, было сожжено около 500 машин полиции, пострадали 1270 субъектов бизнеса, разграблено свыше 100 торговых центров и банков.

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Токаев также сообщил, что в ближайшее время в Казахстане завершится масштабная антитеррористическая операция и миссия контингента ОДКБ: «Главное — не допустить в будущем повторения таких событий на всём пространстве коллективной безопасности».

Ранее в пресс-службе казахстанского лидера указали, что за нарушение режима ЧП привлечены к ответственности более 1,5 тыс. человек, а на территории Казахстана по периметрам населённых пунктов выставлены 93 блокпоста для контроля за стратегическими объектами.

При этом в Комитете национальной безопасности Казахстана указали, что ситуация в республике после произошедших беспорядков стабилизирована и находится под контролем. 

«С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Аты, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов», — говорится в сообщении.

При этом в оперативном штабе МВД республики сообщили, что к настоящему времени число задержанных за беспорядки в Казахстане достигло 7939 человек.

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Ущерб от произошедших в стране беспорядков уже превысил $213 млн (93,7 млрд тенге), при этом свыше $209 млн (92,2 млрд тенге) потерял бизнес в Алма-Ате. Это следует из данных Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

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