«Красный» уровень террористической угрозы: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане

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Сергей Гусаров
В Казахстане сохраняется напряжённая обстановка из-за продолжающихся несколько дней массовых беспорядков. Ранее в стране был введён режим ЧП. По данным МВД республики, на территории Казахстана выставлено 70 круглосуточных блок-постов. За время массовых протестов в республике задержаны более 3 тыс. человек, свыше 25 вооружённых преступников ликвидированы. Вместе с тем президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что местные органы власти контролируют ситуацию. По его словам, конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.
«Красный» уровень террористической угрозы: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov
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  • 07 января 2022

    Замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что со стороны террористов в Алма-Ате действовали снайперы.

    «Террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне», — цитирует его Sputnik Казахстан.

    Он уточнил, что погромщики целенаправленно уничтожали камеры наружного наблюдения и средства связи, а главной их целью были сотрудники органов правопорядка.

  • Местные СМИ сообщают, что на площади Республики в Алма-Ате экстремисты забаррикадировались в здании телеканала «МИР», есть жертвы.

    По данным корреспондента РИА Новости, на центральной площади города идёт интенсивная перестрелка.

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