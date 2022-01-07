«Красный» уровень террористической угрозы: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане

В Казахстане сохраняется напряжённая обстановка из-за продолжающихся несколько дней массовых беспорядков. Ранее в стране был введён режим ЧП. По данным МВД республики, на территории Казахстана выставлено 70 круглосуточных блок-постов. За время массовых протестов в республике задержаны более 3 тыс. человек, свыше 25 вооружённых преступников ликвидированы. Вместе с тем президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что местные органы власти контролируют ситуацию. По его словам, конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны.

AP

© Vladimir Tretyakov