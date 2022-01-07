«Красный» уровень террористической угрозы: как развивается ситуация с беспорядками в Казахстане
- AP
- © Vladimir Tretyakov
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07 января 2022
Замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что со стороны террористов в Алма-Ате действовали снайперы.
«Террористы несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Дважды силами пограничных войск были отбиты нападения на телебашне», — цитирует его Sputnik Казахстан.
Он уточнил, что погромщики целенаправленно уничтожали камеры наружного наблюдения и средства связи, а главной их целью были сотрудники органов правопорядка.
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Местные СМИ сообщают, что на площади Республики в Алма-Ате экстремисты забаррикадировались в здании телеканала «МИР», есть жертвы.
По данным корреспондента РИА Новости, на центральной площади города идёт интенсивная перестрелка.