Задержаны почти 6 тыс. человек: как развивается ситуация в Казахстане

МВД Казахстана сообщает, что ситуация во всех регионах страны, где вспыхнули беспорядки, стабилизирована. В ведомстве заявили, что освобождены все ранее захваченные здания местных администраций, идёт восстановление коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения. Вместе с тем локальные вспышки противостояния с экстремистами сохраняются. Общее количество задержанных за участие в беспорядках почти достигло 6 тыс.