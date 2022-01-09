Задержаны почти 6 тыс. человек: как развивается ситуация в Казахстане

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Сергей Гусаров
МВД Казахстана сообщает, что ситуация во всех регионах страны, где вспыхнули беспорядки, стабилизирована. В ведомстве заявили, что освобождены все ранее захваченные здания местных администраций, идёт восстановление коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения. Вместе с тем локальные вспышки противостояния с экстремистами сохраняются. Общее количество задержанных за участие в беспорядках почти достигло 6 тыс.
Задержаны почти 6 тыс. человек: как развивается ситуация в Казахстане
  • AP
  • © Vasily Krestyaninov
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  • 09 января 2022

    Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом рассказал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.

    «Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — приводит РИА Новости слова Укибая.

    Он отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ и страну.

  • Тургумбаев также рассказал, что 300 человек были задержаны в Казахстане 6—7 января при попытке пересечь границу. Часть из них намеревались покинуть республику на автотранспорте, часть — пешком.

    У них изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег в казахстанской и иностранной валюте.

  • И. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что нанесённый во время беспорядков ущерб от мародёров предварительно составляет более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.

    По его словам, в общей сложности по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено свыше 400 единиц автотранспортных средств, мародёрами ограблено более 100 крупных объектов торговли и банков, разгромлены торговые центры, опустошены банкоматы.

  • Правоохранительные службы Казахстана задержали более 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах республики, заявили в МВД.

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