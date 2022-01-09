Задержаны почти 6 тыс. человек: как развивается ситуация в Казахстане
- AP
- © Vasily Krestyaninov
-
09 января 2022
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности страны действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Об этом рассказал пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
«Однако ситуация складывалась весьма сложно, и поэтому Елбасы сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», — приводит РИА Новости слова Укибая.
Он отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были «по одну сторону баррикад», защищая свой народ и страну.
-
-
Тургумбаев также рассказал, что 300 человек были задержаны в Казахстане 6—7 января при попытке пересечь границу. Часть из них намеревались покинуть республику на автотранспорте, часть — пешком.
У них изъяли огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег в казахстанской и иностранной валюте.
-
И. о. главы МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что нанесённый во время беспорядков ущерб от мародёров предварительно составляет более 92 млрд тенге, что эквивалентно почти $212 млн.
По его словам, в общей сложности по стране в ходе беспорядков повреждено и уничтожено свыше 400 единиц автотранспортных средств, мародёрами ограблено более 100 крупных объектов торговли и банков, разгромлены торговые центры, опустошены банкоматы.
-
Правоохранительные службы Казахстана задержали более 5,1 тыс. человек, принимавших участие в беспорядках в регионах республики, заявили в МВД.