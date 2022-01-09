Главы МИД стран ЕС обсудят реакцию на события в Казахстане

Главы МИД стран Евросоюза на предстоящей неделе обсудят возможную реакцию на события в Казахстане, где несколько дней продолжались массовые беспорядки, заявил в эфире CNews госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«В течение нескольких дней на следующей неделе министры иностранных дел проведут переговоры, на которых обсудят меры, которые могла бы принять Европа, чтобы направить чёткий сигнал: нельзя давить свой народ, который протестует против повышения стоимости жизни и требует демократизации страны», — приводит его слова ТАСС.

По его словам, европейские страны должны понять, «что происходит в Казахстане, в том числе то, чем там занимается Россия».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которые следует избегать».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля, отметила, что «избегать следует разгула экстремизма».

Также на слова европейского дипломата отреагировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он выразил мнение, что, «видимо, Боррель предпочёл бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине».