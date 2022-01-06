Зампостпреда при ООН Полянский прокомментировал слова Борреля о помощи ОДКБ Казахстану

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о помощи ОДКБ Казахстану.
Зампостпреда при ООН Полянский прокомментировал слова Борреля о помощи ОДКБ Казахстану
  • AP
  • © Kenzo Tribouillard

«Видимо, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предпочёл бы видеть в Казахстане повторение незаконного майданного переворота, произошедшего на Украине, что, очевидно, вызывает у него лучшие воспоминания», — написал Полянский в Twitter.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Борреля, отметила, что «избегать следует разгула экстремизма».

Ранее Боррель заявил, что помощь ОДКБ Казахстану «вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать».

6 января Минобороны России опубликовало видео вылета российских военных в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В МИД России заявили, что Москва рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.

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