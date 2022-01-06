МИД России: попытка подорвать целостность Казахстана инспирирована извне

Россия рассматривает массовые беспорядки в Казахстане как инспирированную извне попытку насильно подорвать целостность этой страны с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.

Об этом заявило российское Министерство иностранных дел.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, Россия продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для обсуждения «дальнейших эффективных шагов», если они будут нужны.

Там добавили, что Москва подтвердила приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ и поддержала принятие решения направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Утром 6 января стало известно, что ОДКБ направила коллективные миротворческие силы в Казахстан.

От России в состав сил вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.