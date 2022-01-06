ОДКБ направила миротворцев в Казахстан

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направила коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав сил вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. Основными задачами миротворческих сил станет охрана важных государственных и военных объектов, а также содействие силам правопорядка Казахстана.
ОДКБ направила миротворцев в Казахстан
  • AP

«На ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности», — сообщили в секретариате организации.

В состав сил вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

В настоящее время самолётами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — приводит текст заявления ОДКБ официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

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