ОДКБ направила миротворцев в Казахстан
- AP
«На ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности», — сообщили в секретариате организации.
В состав сил вошли подразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
В настоящее время самолётами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», — приводит текст заявления ОДКБ официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».
Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.