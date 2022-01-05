Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой помочь в преодолении угрозы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

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«Обращение к партнёрам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — приводит его слова Sputnik Казахстан. Ранее российский МИД в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.