Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой помочь в преодолении угрозы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».
- © AP Photo / Yan Blagov
«Обращение к партнёрам ОДКБ считаю уместным и своевременным», — приводит его слова Sputnik Казахстан.
Ранее российский МИД в связи с ситуацией в Казахстане рекомендовал россиянам соблюдать осторожность.
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