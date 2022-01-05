МИД России в связи с ситуацией в Казахстане призвал россиян соблюдать осторожность

МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность.

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Telegram.

5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

Протесты в стране начались из-за повышения цен на сжиженный газ.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан.