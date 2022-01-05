МИД России в связи с ситуацией в Казахстане призвал россиян соблюдать осторожность

Короткая ссылка
МИД России в связи с ситуацией в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность.
МИД России в связи с ситуацией в Казахстане призвал россиян соблюдать осторожность
  • РИА Новости

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей», — говорится в сообщении ситуационно-кризисного центра МИД России в Telegram.

5 января на всей территории Казахстана был введён режим чрезвычайного положения.

Протесты в стране начались из-за повышения цен на сжиженный газ.

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить