«Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, это следует из данных онлайн-табло авиакомпании и московского аэропорта Шереметьево.
Рейс должен был вылететь в 23:20.
Национальный аэропорт Минск сообщил, что на данный момент принято решение об отмене лишь двух рейсов авиакомпании «Белавиа» в сообщении с Казахстаном.
В пресс-службе международного аэропорта столицы Киргизии заявили, что рейс, который должен был вылететь вечером 5 декабря из Бишкека в Алма-Ату, отменён.
На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.
Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.