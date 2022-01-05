«Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан

Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан.

Как пишет РИА Новости, это следует из данных онлайн-табло авиакомпании и московского аэропорта Шереметьево.

Рейс должен был вылететь в 23:20.

Национальный аэропорт Минск сообщил, что на данный момент принято решение об отмене лишь двух рейсов авиакомпании «Белавиа» в сообщении с Казахстаном.

В пресс-службе международного аэропорта столицы Киргизии заявили, что рейс, который должен был вылететь вечером 5 декабря из Бишкека в Алма-Ату, отменён.

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.