«Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменила вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан.
«Аэрофлот» на фоне протестов в Казахстане отменил вечерний рейс из Москвы в Нур-Султан
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, это следует из данных онлайн-табло авиакомпании и московского аэропорта Шереметьево.

Рейс должен был вылететь в 23:20.

Национальный аэропорт Минск сообщил, что на данный момент принято решение об отмене лишь двух рейсов авиакомпании «Белавиа» в сообщении с Казахстаном.

В пресс-службе международного аэропорта столицы Киргизии заявили, что рейс, который должен был вылететь вечером 5 декабря из Бишкека в Алма-Ату, отменён.

На всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.

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