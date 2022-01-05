Президент Казахстана Токаев ввёл чрезвычайное положение в Нур-Султане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе чрезвычайного положения в Нур-Султане с 5 по 19 января.

«В связи с серьёзной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Нур-Султана чрезвычайное положение на период с 16:00 5 января 2022 года до 00:00 19 января 2022 года», — говорится в указе.

На период чрезвычайного положения в городе вводится комендантский час с 23:00 до 7:00.

Ранее Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.

Также сообщалось, что протестующие в Алма-Ате смогли прорваться в здание мэрии города.