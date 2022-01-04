Президент Казахстана ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области
- AP
- © Vladimir Tretyakov
«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ате», — говорится в сообщении.
Как уточняется, режим ЧП будет действовать с 01:30 5 января до 00:00 19 января 2022 года.
Ранее сообщалось, что на центральной площади Алма-Аты в ходе протестов происходят столкновения митингующих с силовиками.
Позднее подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре казахстанской Алма-Аты.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал участников митинга к диалогу.