Президент Казахстана ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алма-Ате и Мангистауской области на фоне протестов из-за повышения стоимости сжиженного газа. Об этом сообщили в пресс-службе лидера страны.

«В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ате», — говорится в сообщении.

Как уточняется, режим ЧП будет действовать с 01:30 5 января до 00:00 19 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что на центральной площади Алма-Аты в ходе протестов происходят столкновения митингующих с силовиками.

Позднее подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики в центре казахстанской Алма-Аты.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал участников митинга к диалогу.