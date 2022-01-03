В Казахстане комиссия проверит цены на газ из-за протестов

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

«Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора», — говорится в сообщении на сайте премьер-министра республики.

В сообщении отмечается, что владельцы автозаправочных станций в Мангистауской области приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85—90 тенге за литр.

В городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на западе Казахстана проходят протесты из-за повышения цен на сжиженный газ, которые с 1 января выросли с 60 до 120 тенге за литр.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики «срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учётом экономической целесообразности в правовом поле».