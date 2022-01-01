В Казахстане с 1 января вступил в силу «налог на Google»
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэкономики Казахстана, в соответствии с поправками все зарубежные компании, реализующие услуги и товары через интернет, обязаны будут платить НДС в бюджет республики.
Ставка составляет 12% от суммы реализованных товаров. При этом местных плательщиков это не коснётся.
По оценке ведомства, за счёт этого налога поступления в НДС составят 2 млрд тенге в год.
В России ранее вступил закон о приземлении иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства свои представительства.