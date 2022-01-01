В Казахстане с 1 января вступил в силу «налог на Google»

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С 1 января 2022 года в Казахстане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, подразумевающие, в том числе, так называемый «налог на Google».

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэкономики Казахстана, в соответствии с поправками все зарубежные компании, реализующие услуги и товары через интернет, обязаны будут платить НДС в бюджет республики.

Ставка составляет 12% от суммы реализованных товаров. При этом местных плательщиков это не коснётся.

По оценке ведомства, за счёт этого налога поступления в НДС составят 2 млрд тенге в год.

В России ранее вступил закон о приземлении иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства свои представительства.

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