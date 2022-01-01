Вступил в силу закон о приземлении IT-гигантов в России

В России вступил закон о приземлении иностранных IT-гигантов, согласно которому зарубежные компании должны создать на территории государства свои представительства.

Как сообщает РИА Новости, закон относится к компаниям с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей из России. Владельцы таких информационных ресурсов для продолжения работы на территории государства должны создать филиалы, представительства или учредить юрлица в России для взаимодействия местных регуляторов с ними.

Аналогичные обязанности будут распространяться также на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте ведомства.