РКН: 13 иностранных интернет-компаний должны к 1 января открыть представительства в России

Тринадцать иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России, заявил Роскомнадзор.

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте ведомства.

В него включены 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами.

Так, открыть представительства в России должны будут Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd., Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.

Как напомнили в РКН, закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» был принят 1 июля.

Согласно документу иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства на территории России.

Летом президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что это важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT заявил о необходимости реагировать на нарушения законодательства со стороны западных IT-гигантов.