РКН: 13 иностранных интернет-компаний должны к 1 января открыть представительства в России
- Reuters
Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте ведомства.
В него включены 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами.
Так, открыть представительства в России должны будут Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Likeme Pte.Ltd., Spotify, Discord, Pinterest и Twitch.
Как напомнили в РКН, закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» был принят 1 июля.
Согласно документу иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства на территории России.
Летом президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что это важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью RT заявил о необходимости реагировать на нарушения законодательства со стороны западных IT-гигантов.