Медведев заявил о необходимости реагировать на нарушения со стороны IT-гигантов

Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT заявил о необходимости реагировать на нарушения законодательства со стороны западных IT-гигантов.

Медведев отметил, что в период выборов в России IT-гиганты вмешивались в политическую жизнь страны и пропагандировали «ролики человека, который отбывает уголовное наказание».

«И несмотря на то что, по сути, они показывали ролики уголовника, они это делали для того, чтобы провести свою политическую линию в чужой для них стране. Это полное безобразие. Поэтому мы должны, естественно, на это реагировать. Реагировать можно по-разному. На самом деле можно реагировать при помощи закона — у нас есть соответствующий закон», — заявил он.

Также Медведев рассказал, что у него в Twitter около 4,5 млн подписчиков. По его словам, когда он смотрел рекомендации Twitter, на кого ему подписаться, то «первым человеком, которого ему рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание».

«Ну разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», — заявил зампред Совбеза России.

По словам Медведева, в России в соответствии с новым законодательством с 1 января 2022 года вводится обязательная регистрация представительств таких цифровых платформ, где количество участников превышает 500 тыс.

«Я думаю, что это норма, которая позволит влиять на политику этих компаний в нашей стране. И они должны будут подчиняться этим решениям», — заявил Медведев.

Также лидер партии «Единая Россия» выступил за расследование вмешательства компаний США в выборы России.