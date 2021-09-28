Медведев выступил за расследование вмешательства компаний США в выборы России

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Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что считает возможным проведение расследования в отношении американских компаний по факту вмешательства в российские выборы.

Он ответил на вопрос, нужно ли провести расследование в отношении американских компаний в связи с данными о вмешательстве в российские выборы американских IT-гигантов.

«Не знаю. Но я исхожу из известной латинской формулы quid pro quo — «услуга за услугу». Ну в кавычках, конечно. Если они нам такую услугу предложили, почему бы нет? Я считаю, что вполне можно рассмотреть вопрос о проведении такого расследования», — заявил Медведев.

По его словам, этот вопрос должны решать компетентные и правоохранительные органы, ЦИК России и МИД.

«Но, в принципе, если будут достаточные доказательства того, что они вмешивались, — а почему бы и нет?» — заявил Медведев.

Он отметил, что, по имеющимся данным, во время проведения этих трёхдневных выборов на серверы Центральной избирательной комиссии было совершено огромное количество атак.

«По данным Министерства цифрового развития, приблизительно 50% этих атак происходило из Соединённых Штатов Америки. Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?» — подчеркнул зампред Совбеза России.

Также Медведев заявил, что цифровые гиганты «поднадоели всем».

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