Медведев: цифровые гиганты поднадоели всем, в том числе США

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Зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT высказался о цифровых гигантах, отметив, что они «поднадоели всем».

«Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Ведь деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят», — сказал Медведев.

Он вспомнил ситуацию с блокировкой аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа.

«Взяли и бывшего президента США везде заблокировали. У него там 85 или 90 млн подписчиков — но всё, до свидания. Почему? «А он не нравится нам», — отметил Медведев.

Полную версию интервью Медведева RT смотрите во вторник, 28 сентября.

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