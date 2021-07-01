Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно инициативе, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тыс. пользователей в стране, должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые будут «в полном объёме представлять интересы головных компаний», а также взаимодействовать с национальными регуляторами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что это важный шаг в направлении установления понятных правил регулирования интернет-пространства.

По её словам, это позволит исключить ситуацию, когда «работающие на российском рынке, зарабатывающие на российских гражданах цифровые компании смогут безнаказанно нарушать их права и интересы» и игнорировать российские законы.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал принятие Госдумой проекта логичным и закономерным.

Он отметил, что это один из немногих способов «реально принудить недобросовестных участников виртуальной сферы соблюдать законодательство стран, на территории которых они де-факто работают».