Токаев призвал к диалогу демонстрантов, требующих снизить цены на газ
- РИА Новости
«Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — написал Токаев в своём Twitter-аккаунте.
Он также добавил, что специально созданной правительственной комиссии поручено найти «взаимоприемлемое решение» в интересах стабильности страны.
Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.