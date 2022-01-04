Токаев призвал к диалогу демонстрантов, требующих снизить цены на газ

Короткая ссылка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны выразить готовность к диалогу.
Токаев призвал к диалогу демонстрантов, требующих снизить цены на газ
  • РИА Новости

«Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — написал Токаев в своём Twitter-аккаунте.

Он также добавил, что специально созданной правительственной комиссии поручено найти «взаимоприемлемое решение» в интересах стабильности страны.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил  создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить