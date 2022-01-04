Токаев призвал к диалогу демонстрантов, требующих снизить цены на газ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что жители Мангистауской области, вышедшие на акции протеста с требованием снизить цены на газ, должны выразить готовность к диалогу.

«Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу», — написал Токаев в своём Twitter-аккаунте.

Он также добавил, что специально созданной правительственной комиссии поручено найти «взаимоприемлемое решение» в интересах стабильности страны.

Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 4, 2022

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.