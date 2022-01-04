Силовики оттеснили основную часть митингующих с центральной площади в Алма-Ате
- AFP
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Об этом информирует РИА Новости.
Как отмечается, для разгона митингующих силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Группы протестующих рассредоточились по примыкающим к площади улицам, где их задерживают полицейские.
Ранее сообщалось, что на центральной площади Алма-Аты в ходе протестов происходят столкновения митингующих с силовиками.
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также призвал участников митинга к диалогу.