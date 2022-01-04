В Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции

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На центральной площади Алма-Аты в ходе протестов происходят столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ.
В Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции
  • AFP
  • © RUSLAN PRYANIKOV

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, центральная площадь затянута едким дымом.

По данным агентства, на площади собрались около тысячи человек.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил  создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников митинга к диалогу.

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