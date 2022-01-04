В Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции

На центральной площади Алма-Аты в ходе протестов происходят столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, центральная площадь затянута едким дымом.

По данным агентства, на площади собрались около тысячи человек.

Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.

Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников митинга к диалогу.