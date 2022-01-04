В Алма-Ате произошли столкновения митингующих и полиции
- AFP
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Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается, центральная площадь затянута едким дымом.
По данным агентства, на площади собрались около тысячи человек.
Ранее премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил создать правительственную комиссию для урегулирования ситуации в Мангистауской области республики, где идут протесты из-за повышения цен на сжиженный газ.
Позднее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал участников митинга к диалогу.