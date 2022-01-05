Токаев пообещал выступить с инициативами по политической трансформации Казахстана
- Legion-Media
«В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана», — сказал Токаев.
Он подчеркнул, что остаётся привержен прежней позиции последовательных реформ.
Ранее Токаев принял отставку правительства страны на фоне массовых акций протеста в связи с повышением цен на газ.
Президент Казахстана отметил, что власть теперь намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.