Токаев пообещал выступить с инициативами по политической трансформации Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего телеобращения к гражданам республики заявил, что в ближайшее время выступит с инициативами касательно политических изменений в стране.
Токаев пообещал выступить с инициативами по политической трансформации Казахстана
  • Legion-Media

«В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что остаётся привержен прежней позиции последовательных реформ.

Ранее Токаев принял отставку правительства страны на фоне массовых акций протеста в связи с повышением цен на газ.

Президент Казахстана отметил, что власть теперь намерена  действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

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