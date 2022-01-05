Токаев пообещал выступить с инициативами по политической трансформации Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего телеобращения к гражданам республики заявил, что в ближайшее время выступит с инициативами касательно политических изменений в стране.

Legion-Media