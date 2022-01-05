Токаев: власть будет жёстко действовать в отношении правонарушителей в ходе протестов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня власть намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.
Токаев: власть будет жёстко действовать в отношении правонарушителей в ходе протестов
  • © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Об этом он сказал во время обращения к гражданам Казахстана.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жёстко», — заявил Токаев.

Ранее Токаев вновь выступил с новым обращением к гражданам. В рамках него он заявил, что намерен находиться в столице Казахстана и оставаться вместе с народом.

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