Токаев: власть будет жёстко действовать в отношении правонарушителей в ходе протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с сегодняшнего дня власть намерена действовать максимально жёстко в отношении правонарушителей в ходе протестов.

Об этом он сказал во время обращения к гражданам Казахстана.

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жёстко», — заявил Токаев.

Ранее Токаев вновь выступил с новым обращением к гражданам. В рамках него он заявил, что намерен находиться в столице Казахстана и оставаться вместе с народом.