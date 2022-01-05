Президент Казахстана Токаев во время обращении к нации заявил, что возглавил Совбез страны

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с новым обращением к гражданам, во время которого заявил, что возглавил Совбез страны.
Президент Казахстана Токаев во время обращении к нации заявил, что возглавил Совбез страны
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, он уже заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности Казахстана.

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жёстко», — заявил Токаев.

До этого момента данный пост занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Токаев в ближайшее время выступит с обращением к гражданам в связи с массовыми протестами в республике.

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