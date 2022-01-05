Президент Казахстана Токаев во время обращении к нации заявил, что возглавил Совбез страны
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, он уже заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности Казахстана.
«Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности, намерен действовать максимально жёстко», — заявил Токаев.
До этого момента данный пост занимал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Ранее сообщалось, что Токаев в ближайшее время выступит с обращением к гражданам в связи с массовыми протестами в республике.