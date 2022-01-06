Пашинян: Совет ОДКБ решил направить миротворческие силы в Казахстан

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.

Об этом заявил премьер-министр Армении, действующий председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян в своём Facebook.

По его словам, силы ОДКБ направляются в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

После этого Пашинян заявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.