Пашинян: Совет ОДКБ решил направить миротворческие силы в Казахстан

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Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы на ограниченный период.
Пашинян: Совет ОДКБ решил направить миротворческие силы в Казахстан
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov

Об этом заявил премьер-министр Армении, действующий  председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Никол Пашинян в своём Facebook.

По его словам, силы ОДКБ направляются в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

После этого Пашинян заявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ по ситуации в Казахстане.

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