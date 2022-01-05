Пашинян заявил о начале консультаций с главами стран ОДКБ в связи с ситуацией в Казахстане
- AP
- © Tigran Mehrabyan/PAN Photo
«Учитывая обращение президента Казахстана о содействии в вопросе преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, я, как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, начинаю незамедлительные консультации с главами стран ОДКБ», — написал Пашинян в Facebook.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к партнёрам ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».